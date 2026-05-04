Au mai rămas doar trei săptămâni până când cei cu venituri extrasalariale pot transmite către ANAF declarația unică. Trebuie să transmită veniturile pentru impozitare și plata CASS, dacă suma depășește un anumit prag, toți cei care au câștiguri din chirii, agricultură, investiții la bursă ori criptomonede.

Care sunt regulile pentru fiecare tip de venit a explicat Andreea Gheorghe, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

Pe lângă evidența clară a veniturilor, pentru a le declara la ANAF, este bine ca cei care obțin astfel de câștiguri să păstreze toate documentele, în eventualitatea unei inspecții fiscale.

Andreea Gheorghe: “Într-adevăr, primim din ce în ce mai multe notificări pentru începerea inspecției fiscale și realizez că, oricât de ciudat ar părea, pentru companie este un pic mai simplu. Pentru că o companie are un departament de contabilitate, se poate organiza foarte bine în cazul unui control, însă persoanele fizice, de cele mai multe ori, nu păstrează documentele, nu mai găsesc informațiile în extrasele de cont. Și atunci efortul pe care îl depui să-ți reconstitui o bază de date este mult mai mare.”

Astfel, este recomandat ca cei care obțin venituri extrasalariale să țină o evidență clară a veniturilor și cheltuielilor.

Andreea Gheorghe: “Recomandarea clară ar fi, în momentul în care începem să ne jucăm fie cu criptomonede, fie pe bursa de valori, închiriem un apartament, să ne deschidem un excel și să completăm totul acolo și să păstrăm bonuri, facturi și așa mai departe. Dacă nu am aceste documente, nu pot să demonstrez ce cheltuieli am făcut, ce încasări.”

Care sunt riscurile dacă cineva nu poate aduce dovezi

“Evident, în funcție de fiecare caz în parte, riști fie să plătești mai mult impozit decât ar trebui, fie să, nu știu, un venit anume, care poate, în alte condiții, n-ar fi impozabil, să intre în baza de impozitare. Adică acest risc depinde de la caz la caz și, evident, în funcție de valoarea despre care vorbim”, a mai spus Andreea Gheorghe.