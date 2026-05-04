Avionul Boeing 767 al companiei United Airlines, care venea din Veneția, Italia, se deplasa cu o viteză de peste 160 de mile pe oră când a trecut peste New Jersey Turnpike, chiar în apropierea aeroportului, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Impactul și primele constatări

O anchetă preliminară arată că o roată de la trenul de aterizare al avionului și partea inferioară a aeronavei „s-au ciocnit cu un stâlp și cu un camion. Stâlpul a lovit apoi un Jeep”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Poliției Statale din New Jersey, sergentul-major Charles Marchan. „Șoferul camionului a suferit leziuni care nu îi pun viața în pericol și a fost transportat la un spital din zonă.”

Imaginile înregistrate de camera de bord a camionului au arătat că șoferul se deplasa pe șosea, în timp ce zgomotul motoarelor avionului devenea din ce în ce mai puternic. Brusc, anvelopele trenului de aterizare al avionului au lovit camionul, zguduindu-l și împrăștiind cioburi de sticlă.

Warren Boardley, din Baltimore, se îndrepta spre nord pe autostradă pentru a livra produse de panificație la un depozit al aeroportului din Newark când a avut loc incidentul, a declarat pentru CNN Chuck Paterakis, vicepreședinte senior al departamentului de transport al Schmidt Bakery și coproprietar al H&S Family of Bakeries.

Boardley a suferit tăieturi la braț din cauza sticlei sparte, dar nu a suferit răni grave și a reușit să oprească în siguranță, potrivit lui Paterakis, care a adăugat că Boardley este așteptat să fie externat din spital.

Patrick Oyulu conducea pe autostradă când a văzut avionul zburând la joasă altitudine și a simțit o rafală puternică de vânt trecând peste el.

„Se îndrepta direct spre camion… Am văzut doar fum și resturi”, a declarat el pentru CNN. „Cred că (camionul) încerca să se ferească din calea avionului sau ceva de genul ăsta, dar au fost încolțiți.”

Ancheta și reacțiile autorităților

Peste 200 de pasageri și 10 membri ai echipajului se aflau la bordul avionului, a declarat compania aeriană.

„Aeronava a aterizat în siguranță, a rulat normal până la poartă și niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit”, a declarat United într-un comunicat. „Echipa noastră de întreținere evaluează daunele suferite de aeronavă.”

„Vom efectua o anchetă riguroasă privind siguranța zborului în legătură cu incidentul, iar echipajul nostru a fost suspendat din serviciu ca parte a procesului”, a declarat United.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor trimite un anchetator la Newark și va analiza înregistratorul de voce din cabina de pilotaj și înregistratorul de date de zbor, ca parte a anchetei, a anunțat agenția.

Pista 29, pe care a aterizat avionul, începe la mai puțin de 400 de picioare de marginea aglomeratei autostrăzi New Jersey Turnpike. Aceasta nu este întotdeauna utilizată, dar, când condițiile de vânt sunt favorabile, poate înregistra numeroase aterizări, ceea ce poate speria șoferii, deoarece avioanele trec la altitudini joase peste autostradă.

Piloții și controlul traficului aerian nu păreau să fie conștienți că avionul a lovit stâlpul de iluminat la aterizare, conform înregistrărilor comunicațiilor controlului traficului aerian captate de LiveATC.net.

Avionul 767 a primit instrucțiuni să ruleze către poartă, în timp ce alte aeronave continuau să aterizeze pe aceeași pistă.