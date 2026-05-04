Această sursă nu a precizat natura problemei.

Conform informațiilor din presă, Pedro Sanchez se îndrepta spre Erevan, în Armenia vecină, când aeronava sa a fost nevoită să aterizeze. Nu au fost divulgate detalii suplimentare cu privire la natura sau gravitatea defecțiunii.

Presa spaniolă a anunțat că toți pasagerii din aeronavă sunt bine. Iar Pedro Sanchez și-a petrecut noaptea la Ankara. Zeci de lideri europeni se întâlnesc luni în Armenia, la două evenimente importante prin care Europa încearcă să transmită un mesaj de unitate către Statele Unite și Rusia.

La ambele evenimente participă și președintele României, Nicușor Dan.

Prim-ministrul spaniol se bucură de o imagine favorabilă în Turcia, datorită sprijinului său ferm pentru cauza palestiniană și a ostilității sale față de războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.



