El a precizat că PSD nu mai are ce să ofere nici PNL, nici românilor şi că acest partid se duce în jos şi vrea să tragă pe toată lumea după el. Ciucu a adăugat că PNL nu mai acceptă să fie bătaia de joc a PSD.

”Cine face o majoritate să dărâme un guvern, în mod logic, trebuie să aibă pregătită o majoritate care să înlocuiască acel guvern. Deci majoritatea PSD-AUR, dacă dărâmă guvernul, trebuie să-şi asume guvernarea. Este logic. În orice ţară democratică, în orice democraţie liberală, în momentul în care dai jos un guvern, eşti pregătit să nu arunci ţara în haos”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică.

El a afirmat că PNL nu va mai face o coaliţie după PSD dacă Guvernul pică la moţiunea de cenzură.

”Noi am avut două şedinţe pe care le-am avut consecutiv în urmă cu o lună şi în urmă cu o săptămână, în care am spus dacă veţi dărâma acest guvern, nu mai avem cum să avem încredere în voi. Este exclus să mai facem vreo coaliţie cu voi. Deci le-am spus-o atunci, le-am spus-o acum. Deci ei vor fi nevoiţi să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă şi ei aruncă România în criză, nu PNL”, a transmis prim-vicepreşedintele PNL.

El a explicat care sunt opţiunile PNL dacă trece moţiunea sau dacă aceasta este respinsă.

”Avem o opţiune în care nu pică guvernul şi rămâne acest guvern, aşa cum este, minoritar, până în toamnă, când se va putea introduce o altă moţiune de cenzură. Este o opţiune pe care o avem. A doua opţiune pe care o avem este să mergem în opoziţie. Altele nu mai există, pentru că PSD ne-a compromis prea mult. PSD în acest moment a ajuns sub PNL. Nu mai are ce să ne ofere, nici nouă şi nici românilor, acest partid. Acest partid se duce în jos şi vrea să ne tragă pe toţi după el. Partidul Naţional Liberal este un partid care şi-a regăsit demnitatea astăzi. Din acest motiv, noi nu mai acceptăm să fim bătaia de joc a PSD”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

El a precizat că dacă PNL va mai accepta o alianţă cu PSD ”ar deveni penibil”.

Întrebat dacă este sigur că nu sunt liberali care vor în continuare o alianţă cu PSD, Ciucu a răspuns: ”Sunt sigur că sunt colegi în partidul meu care vor, dar sunt minoritari. Sunt mult prea puţini în raport cu marea majoritate”.