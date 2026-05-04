Măsura face parte din noile reglementări guvernamentale menite să prevină haosul din aeroporturi în cazul unei crize de combustibil, transmite Reuters.

Planul permite operatorilor să îşi ajusteze programul din timp, inclusiv prin comasarea zborurilor pe rute cu frecvenţă ridicată, astfel încât pasagerii să fie mutaţi pe curse similare şi să se reducă consumul de combustibil.

Măsura vine pe fondul temerilor privind o posibilă penurie de kerosen în Europa, cauzată de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu după blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul Transporturilor, Heidi Alexander, a declarat că situaţia este monitorizată constant şi că majoritatea pasagerilor vor avea, cel mai probabil, o experienţă similară cu cea din anii precedenţi, deşi este posibil ca unele programe de zbor să fie reduse.

Noile reguli ar permite companiilor să renunţe temporar la unele sloturi fără a le pierde pentru sezonul următor, eliminând presiunea de a opera zboruri aproape goale doar pentru a păstra drepturile de operare.

În mod normal, operatorii trebuie să utilizeze cel puţin 80% din sloturile alocate pentru a le păstra.

Decizia este gestionată prin cadrul legal al alocării sloturilor aeroportuare şi implementată de Airport Coordination Limited, organism independent responsabil cu distribuirea sloturilor.

Diversificarea surselor de aprovizionare cu combustibil

Autorităţile britanice încearcă, în paralel, să diversifice sursele de aprovizionare, importând combustibil din SUA şi Africa de Vest şi solicitând rafinăriilor locale să îşi crească producţia.

Experţii avertizează că, dacă livrările nu sunt suplimentate, Europa ar putea intra într-o perioadă de deficit de combustibil încă din luna iunie, ceea ce ar afecta semnificativ sezonul de vară.

În cazul anulărilor sau întârzierilor majore, pasagerii rămân protejaţi de legislaţia actuală, care obligă companiile aeriene să ofere rerutare, rambursare şi asistenţă, inclusiv cazare şi mese.

Totuşi, există dezbateri privind clasificarea crizei de combustibil ca ”circumstanţă extraordinară”, ceea ce ar putea limita obligaţiile de despăgubire ale operatorilor.