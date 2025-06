Coco Gauff a învins-o pe Aryna Sabalenka și este noua campioană de la Roland Garros. FOTO&VIDEO

Coco Gauff (21 de ani, locul 2 WTA) a reuşit să se impună în finala de la Roland Garros după un meci care a durat două ore şi 40 de minute. Gauff s-a impus în trei seturi în faţa liderului mondial, belarusa Aryna Sabalenka (27 de ani), scor 6(5)-7, 6-2, 6-4.

Coco Gauff celebrating her Roland-Garros victory with the ball kids is a wholesome watch ❤️????#RolandGarros pic.twitter.com/09bNj4OOxd