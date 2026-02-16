Jaqueline Cristian a coborât trei locuri şi este pe 39, cu 1.307 puncte.

Gabriela Ruse a coborât opt locuri şi este pe 80, cu 864 puncte, iar Irina Begu a coborât de pe 148 pe 149, cu 485 puncte.

În schimb, Anca Todoni a urcat un loc şi este pe 180, cu 387 puncte.

Schimbări pentru românce şi în clasamentul de dublu

La dublu, Sorana Cîrstea a urcat un loc şi este pe 54, cu 1.470 puncte.

Finalistă la Transylvania Open, Emma Răducanu a urcat cinci locuri şi este pe 25, cu 1.700 puncte.

Sabalenka rămâne lider, iar Gauff şi Pegula urcă în clasament

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 10.870 puncte. Pe locul 2 este Iga Swiatek, cu 7.803 puncte, iar pe locul 3 se află Elena Rîbakina, cu 7.523 puncte.

Americanca Coco Gauff a urcat un loc şi este pe 4, cu 6.423 puncte, iar pe locul 5 a urcat Jessica Pegula (de pe 6), cu 5.888 puncte.