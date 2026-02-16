Satul Candelago este situat pe Costa da Morte și oferă priveliști spectaculoase către mare. Reducerea de preț a stârnit un nou val de interes din partea cumpărătorilor. Nu este surprinzător, având în vedere peisajele sălbatice și traseele pitorești de drumeție din zonă, scrie Daily Express.

Candelago are aproximativ zece case tradiționale din piatră, hórreos (grânare galiciene folosite pentru depozitarea și conservarea alimentelor) și poteci năpădite de vegetație. Satul a fost abandonat treptat, după ce populația a început să scadă încă din anii 1970.

Satul nu e izolat

Localitatea nu este izolată, la doar câțiva kilometri se află satul Corme, un important centru pescăresc, unde se găsesc farul istoric Rocundo și Muzeul de Artă Contemporană Costa da Morte.

În prezent, proprietatea are un potențial considerabil pentru investitori. Amplasarea este ideală pentru a valorifica cadrul natural și apropierea de mare. Pentru cumpărători, ar putea fi locul perfect pentru renovare și transformare într-un refugiu privat sau într-o afacere turistică.

Candelago nu este însă un caz singular. În ultimii ani, în întreaga Spanie au fost scoase la vânzare mai multe sate mici, oferind oportunitatea rară de a investi într-o localitate întreagă pentru reconversie.

Astfel de proprietăți au atras atât cumpărători internaționali interesați de terenuri istorice, cât și tineri sau investitori care mizează pe dezvoltarea unui turism sustenabil și experiențial.