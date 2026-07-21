Franţa a rămas pe locul al treilea în această ierarhie, urmată de Anglia, care i-a învins pe Les Bleus în "finala mică" a Mondialului nord-american.

Brazilia şi Maroc au urcat câte o poziţie în clasament şi se află acum pe locurile 5, respectiv 6, în timp ce Portugalia a coborât două locuri, până pe 7.

Cel mai mare salt, 12 locuri

Norvegia a făcut cel mai mare salt, de 12 locuri, şi a află acum pe 19, în timp ce Elveţia a urcat la rându ei cinci locuri până pe poziţia a 14-a, ambele atingând sferturile de finală la CM 2026.

Mexicul, una dintre gazdele competiţiei a intrat în top 10, după un salt de patru locuri, în timp ce Germania a coborât două poziţii şi se află pe 12, după ce a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în şaisprezecimile de finală.

Selecţionata României, care nu a participat la Cupa Mondială 2026, se află pe locul 52, mai sus cu două poziţii faţă de ierarhia precedentă.

Clasamentul FIFA la data de 20 iulie: 1 (2). Spania 1.995,88 puncte 2 (1). Argentina 1.970,37 3 (3). Franţa 1.948.97 4 (4). Anglia 1.922.83 5 (6). Brazilia .1804.92 6 (7). Maroc 1.803.99 7 (5). Portugalia 1.787.85 8 (9). Belgia 1.778.36 9 (8). Olanda 1.775.54 10 (14). Mexic 1.754.30 11 (13). Columbia 1.739.89 12 (10). Germania 1.726.22 13 (11). Croaţia 1.723.05 14 (19). Elveţia 1.710.88 15 (12). Italia .1704.73 16 (17) SUA 1.690.33 17 (18). Japonia 1.673.68 18 (15). Senegal 1.653.43 19 (31). Norvegia 1.651.29 20 (16). Uruguay 1.634.70 .... 52 (54). România 1.455.89

Următoarea actualizare a clasamentului mondial FIFA va avea loc pe 7 octombrie. Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.