„Știam de mulți ani că frecvența atacurilor de cord crește în timpul sezonului gripal, însă, în afara intuiției clinice, există puține dovezi despre mecanismele care stau la baza acestui fenomen”, a declarat, într-un comunicat, coordonatorul noului studiu, Filip Swirski, de la Facultatea de Medicină Icahn din cadrul rețelei spitalicești Mount Sinai.

Celulele imunitare care transportă virusul la inimă

Studiind eșantioane de țesuturi prelevate de la pacienți spitalizați care au murit din cauza gripei, cercetătorii au aflat că un anumit tip de celule imunitare, denumite celule pro-dendritice 3, se infectează în plămâni și călătoresc apoi spre inimă.

Acolo, în loc să îndeplinească sarcina obișnuită a celulelor imunitare de a elimina virusurile, celulele pro-dendritice 3 produc cantități mari dintr-o proteină inflamatorie, denumită interferon de tip 1 (IFN-1), care declanșează moartea celulelor musculare cardiace, afectând debitul cardiac.

„Celulele pro-dendritice 3 acționează ca un «cal troian» al sistemului imunitar în timpul infecției cu gripă, devenind infectate în plămâni, transportând clandestin virusul la inimă și diseminându-l apoi în cardiomiocite”, a declarat, într-un comunicat, Jeffrey Downey, coautor al studiului și cercetător în cadrul rețelei Mount Sinai.

Rolul interferonului și posibile soluții terapeutice

Vaccinarea împotriva gripei oferă o anumită protecție împotriva acestui tip de afectare cardiacă, au raportat cercetătorii în revista Immunity.

Jeffrey Downey a remarcat că, în experimentele de laborator, un medicament pe bază de ARN mesager, care controlează activitatea IFN-1, a redus leziunile musculare cardiace legate de gripă în cadrul unor teste realizate în eprubetă și pe șoareci și a îmbunătățit totodată capacitatea de pompare a mușchilor.

O posibilă cale pentru noi tratamente

Noua descoperire „oferă o mare promisiune pentru dezvoltarea de noi terapii, care sunt extrem de necesare, deoarece, în prezent, nu există opțiuni clinice viabile pentru a preveni leziunile cardiace cauzate de gripă”, a explicat Filip Swirski.