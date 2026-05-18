Pilot Wild Card oficial în F1 Academy 2026 a fot aleasă să reprezinte noua generație de sportive de performanță, alături de Usain Bolt, cel mai rapid om din istoria atletismului. Românca Zoe Florescu Potolea a semnat cu F1 Academy și Dirt Is Good în calitate de pilot Wild Card oficial pentru etapa de la Zandvoort, Olanda, din sezonul 2026 al F1 Academy.

Numirea vine în contextul unui parteneriat multianual între F1 Academy și Dirt Is Good, cel mai mare brand de detergenți din lume, cunoscut la nivel global sub denumirile OMO, Persil și Skip, care devine astfel Official Laundry Detergent Partner al competiției. Zoe va concura la volanul monopostului #15 Dirt Is Good / Persil Wonder Wash Max pe circuitul de la Zandvoort, după ce a atras atenția specialiștilor prin prestația sa la testul oficial F1 Academy Rookie Test 2025.

Dincolo de pistă, Zoe a fost selectată să participe într-o campanie publicitară internațională a brandului Dirt Is Good, alături de Usain Bolt, multiplu campion mondial și recordman mondial la sprint. Campania va rula în peste 50 de țări prin intermediul brandurilor globale ale Dirt Is Good, inclusiv Persil, OMO și Skip, și reprezintă una dintre cele mai ample campanii comerciale internaționale realizate vreodată cu implicarea unui tânăr sportiv român.

Colaborarea o poziționează pe Zoe nu doar ca un talent emergent în motorsport, ci și ca parte din noua generație de sportivi cu profil internațional, conectați la valorile Formula 1 - performanță de elită, progres și promovarea femeilor în sport.

„F1 Academy este totul despre a demonstra într-un mediu foarte vizibil și cu presiune ridicată. Fiecare sesiune contează și trebuie să performezi când contează cel mai mult. Sunt mândră că fac parte din acest moment și recunoscătoare pentru sprijinul Dirt Is Good pe măsură ce fac acest pas următor”, a declarat Zoe Florescu Potolea.