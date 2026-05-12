Primarul a declarat, într-o conferinţă de presă, că a fost finalizat proiectul cu finanţare europeană prin care au fost achiziţionate alte 10 tramvaie noi, model Imperio, fabricate la Arad, iar acum în oraş există în circulaţie 53 de astfel de garnituri noi, cumpărate în ultimul deceniu.

"În România, suntem oraşul care are aproape în integralitate acoperită flota cu tramvaie noi. Circulăm încă şi cu tramvaie vechi, pentru că avem două linii care deocamdată nu sunt refăcute. Sper că pe viitoarea finanţare a Uniunii Europene să putem să ajungem cu flota complet nouă. Vom aproba cât de curând şi proiectul de hotărâre cu preţul de 1 leu pe zi la tramvai, astfel încât tot mai mulţi vor putea beneficia de transportul public", a declarat Călin Bibarţ.

El a spus că ar mai fi nevoie de aproximativ 10 tramvaie pentru ca flota să fie complet nouă şi să includă vagoane de rezervă, iar pentru acestea se va căuta finanţare.

Referitor la proiectul prin care transportul public va costa 1 leu pe zi, atât cu tramvaie cât şi cu autobuze, primarul a declarat că acesta are deja toate avizele necesare pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal până la finalul acestei luni.

Abonamente sub 30 de lei pentru arădeni

Primăria Arad a propus, la finalul lunii martie, reducerea tarifelor la transportul cu tramvaie şi autobuze până la 1 leu pe zi cu TVA inclus, iar abonamentele lunare să coste sub 30 de lei, pentru ca transportul public local modernizat să devină o alternativă la maşina personală, în condiţiile preţurilor mari la carburanţi.

Referitor la impactul bugetar, primarul spunea că în anul 2025 încasările din aplicarea tarifelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condiţiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenţionat.

Prezent la conferinţa de presă de marţi, acţionarul principal al Fabricii de Vagoane Astra Vagoane Călători, Valer Blidar, a declarat că au fost produse aproximativ 250 de tramvaie din modelul Imperio, iar dacă la început se făcea un tramvai la două luni, acum se fac 20 de vagoane pe lună.

El a spus că aceste tramvaie au fost livrate în Arad, Bucureşti, Oradea, Cluj-Napoca, Galaţi şi Brăila, dar există premisele unor contracte externe, însă deocamdată piaţa internă a acoperit capacitatea de producţiei a fabricii de la Arad.

Blidar a mai dezvăluit că "în curând" va semna şi un contract cu NATO pentru vagoane militare şi de călători. Cel puţin 20 de vagoane militare, dar cu uz medical, ar urma să fie produse pentru NATO.