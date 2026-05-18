Industria hotelieră din Români a crescut cu 16% în 2025 față de 2024, până la 2,2 miliarde de euro, ca cifră de afaceri, în timp ce numărul turiștilor a scăzut cu numai 2%, arată datele unui studiu de specialitate. Rezultatele contrazic lamentările asociațiilor din industrie, care anunțau prăbușirea turismului din România după eliminarea voucherelor de vacanță pentru bugetari.

Potrivit datelor Crosspoint, publicate luni, numărul turiştilor înregistraţi în România, anul trecut, s-a diminuat până la 14,3 milioane, iar gradul mediu de ocupare la nivelul unităţilor de cazare s-a redus de la 30,4% la 28,8%, raportat la 2024.

În paralel, operatorii au crescut tarifele, astfel că, în segmentul de 4 şi 5 stele, ADR-ul (Average Daily Rate - Indicatorul de Performanţă Hotelieră, n.r.) a ajuns la 94,68 de euro (+8,5%), iar RevPAR (Revenue Per Available Room - Venitul mediu pe cameră, n.r.) a urcat cu 12,2%, la 61,33 de euro.

În acelaşi timp, în 2025, sectorul hotelier a absorbit majorarea TVA pentru restaurante la 21%, creşterea salariului minim, accize mai mari şi o inflaţie medie de 6,8%. "În plus, perspectivele pentru 2026 rămân influenţate de factori externi, inclusiv volatilitatea preţurilor la energie şi riscurile asociate tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu", se precizează în raport.

Totodată, hotelurile şi aparthotelurile de 4 şi 5 stele, care au totalizat aproximativ 83.000 de camere la nivel naţional în anul anterior, au generat 974,5 milioane de euro, echivalentul a aproape jumătate din veniturile totale ale industriei, deşi reprezintă doar circa 20% din capacitatea de cazare.

Bucureşti rămâne cea mai mare piaţă în acest segment, cu venituri de 347,7 milioane de euro şi o rată de ocupare de 72,6%, însă pieţele regionale câştigă teren şi la nivel agregat acestea au generat 457,4 milioane de euro în segmentul upscale, depăşind contribuţia individuală a Capitalei şi confirmând o extindere a cererii în afara principalului pol urban. Dintre pieţele regionale, Cluj-Napoca şi Timişoara au înregistrat venituri pe segmentul de 4 şi 5 stele de 45,3 milioane de euro, respectiv 25 de milioane de euro.

Creșterea numărului de turiști străini compensează reducerea numărului de turiști români

De asemenea, numărul turiştilor străini a crescut cu 7%, de la un an la altul, până la aproape trei milioane, şi a compensat parţial scăderea cererii interne.

"Pe termen scurt, piaţa este afectată de o serie de măsuri care pot reduce consumul intern. Reducerea voucherelor de vacanţă şi modificarea mecanismului de acordare sunt estimate de industrie ca având un impact negativ de 30-40% asupra cererii domestice. În paralel, dezechilibrul structural al turismului se menţine", susţin consultanţii.

Cheltuielile românilor în afara ţării depăşesc semnificativ veniturile generate de către turiştii străini în România, astfel încât deficitul ajunge la aproximativ 10 miliarde de euro.

Un raport al HVS Europe relevă faptul că, în 2025, Bucureşti a înregistrat al treilea cel mai bun ritm de creştere a valorilor activelor hoteliere din Europa, cu un avans de 4,6% an/an. Cu toate acestea, valorile activelor nu şi-au recuperat integral pierderea de peste 20% din 2020, situându-se astăzi la circa 95% din vârful din 2019. Tendinţa este pozitivă, dar decalajul rămâne. Performanţa operaţională este la maxim istoric, în timp ce preţul activelor nu a revenit încă la vârful din 2019", se menţionează în cercetare.

La capitolul investiţiilor hoteliere, volumul a depăşit 60 milioane de euro, în anul anterior, în creştere cu circa 25% faţă de 2024, dar, în opinia experţilor, "rămâne redus în termeni regionali şi dominat de tranzacţii de dimensiuni mici".

