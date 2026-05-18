Mai mulți localnici au sunat la 112 după ce au observat ursul în apropierea caselor, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT în zonă. Echipajele de poliție patrulează nonstop.

Luni dimineață, animalul a fost surprins din nou de o cameră de supraveghere pe străzile din Dezmir, comuna Apahida. Se plimba dezorientat printre case. De frică, unii părinți au decis astăzi să nu își mai trimită copiii la școală.

Animalul, spun specialiștii, ar fi un pui de urs brun.

Ursul a fost văzut prima oară pe o stradă de obicei circulată din localitate, unde se află și o stație de autobuz, iar la o distanță de câteva sute de metri se afla și o școală.

Mircea Pâgleșan, purtător de cuvânt primăria Apahida: Au început acele sesizări la 112 au trimis echipaje în teren împreună cu ISU, sirenele au fost puse în funcțiune și petardele.

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT și le-au cerut oamenilor să evite deplasările, să își supravegheze atent copiii și animalele din gospodării și să nu lase mâncare sau resturi în apropierea caselor, pentru a nu atrage animalul.

Între timp, autoritățile locale au convocat comitetul pentru situații de urgență și au decis ca ursul să fie tranchilizat și relocat într-o zonă sigură.

Specialiștii spun că astfel de sălbăticiuni nu trăiesc în mod obișnuit în pădurile din apropierea Clujului.

Cristian - Remus Papp, manager național pentru Biodiversitate și Arii Protejate WWF România: Această perioadă este una în care urșii au deplasări ample trebuie să se hrănească cât mai mult posibil să-și caute un teritoriu. Exemplarele tinere sunt cele care nici nu au experiența întâlnirii cu omul și atunci s-ar putea să fie sigur derutate, dezorientate.

Echipajele de poliție și jandarmi vor continua să patruleze în comuna Apahida.