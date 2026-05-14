UPDATE - „În momentul de faţă, cea de-a doua victimă prezintă semne vitale. Aceasta va fi transportată la spital”, a anunţat ISU BIF.

Unul dintre ei a fost scos la mal, fiind conştient, şi urmează să fie dus la spital cu elicopterul SMURD. Al doilea a fost scos din apă de scafandri, inconştient, şi i se fac manevre de resuscitare.

„Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconştientă. În momentul de faţă se fac manevre de resuscitare”, a precizat sursa citată.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, Ilfov. La sosirea primelor echipaje de intervenţie, prima persoană era deja extrasă la mal, conştientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.