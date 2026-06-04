Însă nu mai puțin de 16 tinere le-au dezvăluit jurnaliștilor de la PressOne că ar fi fost abuzate de bărbat. Una dintre victime a reușit să înregistreze prima ședință de terapie, în care psihologul i-a propus să își fotografieze zonele intime.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Ion Duvac este acuzat că, în timpul ședințelor de terapie, își hărțuia pacientele, cărora le făcea propuneri sexuale explicite. Le cerea poze cu părțile intime și făcea aprecieri legate de aspectul lor fizic.

O înregistrare a unei ședințe de terapie, publicată de jurnaliștii PressOne, scoate la iveală felul în care psihologul își trata pacientele încă de la prima întâlnire.

Ședința de terapie înregistrată chiar de pacientă a durat două ore, timp în care psihologul a încercat să o convingă că depresia i se trage de la faptul că are un singur partener sexual.

Ion Duvac: „Tu ești o bunăciune în draci, tu ești o femeie cu un apetit sexual foarte ridicat. Nu o să te mulțumească niciodată unul”

Ion Duvac îi sugerează pacientei și o metodă de tratament.

Ion Duvac: „Perfecționează-te, ia-ți un prof de sex cu care să discuți bătrânește, cum discuți și cu mine”

Aceste înregistrări vor ajunge integral și în dosarul procurorilor care au decis să-l cerceteze pe psiholog sub control judiciar.

Ce măsuri au fost luate

Cel mai important aspect al măsurii luate de îndată împotriva lui Ion Duvac este faptul că nu mai are voie să acorde ședințe de terapie și nici să ia legătura în vreun fel cu pacientele lui. Doctor în psihologie, fost membru în Comisia de Disciplină a Colegiului Psihologilor Români, Ion Duvac a respins acuzațiile pe care le consideră o invenție.

Depresia și alte tulburări de sănătate sunt afecțiuni care pot fi tratate prin terapie, însă este important să ne documentăm înainte de a ne alege un psihoterapeut.

Psihologul Bogdan Ion, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației și fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, spune că terapeutul nu are voie să inițieze sau să intre în intimități erotice cu pacientul. O astfel de abordare ar trebui să fie un semnal de alarmă.

Bogdan Ion, psiholog: Putem discuta despre sexualitate? Da. Avem voie să sexualizăm discuția? Nu. Putem vorbi despre erotism? Da. Avem voie să erotizăm discuția? Nu. Și mai ales când lucrurile devin gestual sau concret, explicite, să spunem așa, în momentul în care clientul este atins fără a i se cere permisiunea și fără să facă parte dintr-un... dintr-o intervenție sau tehnică terapeutică. Ce aș atrage atenția este că terapeutul este întotdeauna într-o postură de autoritate, de putere, de încredere mai profesională, nu-i așa, pentru că este într-un rol profesional și că el are responsabilitatea să mențină limitele, să se asigure că nu sunt încălcate.

Pacientul poate pune capăt ședinței de terapie în orice moment, chiar și fără explicații.

Bogdan Ion, psiholog: Dacă simțiți că ceva e în neregulă, luați în calcul faptul că ați simțit lucrul ăsta și nu vă gândiți că sunteți în neregulă că simțiți ceva în neregulă. Deci dacă simțiți că ceva este dubios, merită o dată să... știți că aveți dreptul să spuneți stop. Nu doresc să continui discuția pe direcția asta. Să cereți explicații de ce se discută despre lucrul ăsta, ce relevanță are.

Înainte de a alege un terapeut puteți verifica dacă este atestat în Registrul Unic al Psihologilor cu Drept de Liberă Practică.