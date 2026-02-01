Acaraz s-a impus după trei ore de joc (3 h 02 min). Spaniolul a fost uşor superior la capitolul ''winners'' (36-32), iar Djokovic a făcut multe erori neforţate (46-27). Alcaraz şi-a creat nu mai puţin de 16 şanse de break, din care a fructificat 5, în timp ce Djokovic a transformat 2 din 6.

Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră

Australian Open era singurul turneu de Mare Şlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cucerit, la doar 22 de ani, şapte trofee majore de la debutul carierei sale, după cele de la US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) şi Roland Garros (2024, 2025).

Novak Djokovic (38 ani), care viza al 25-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, rămâne deţinătorul recordului de trofee la Australian Open (10), ultimul cucerit în 2023.

Carlos Alcaraz îşi consolidează poziţia de lider al clasamentului ATP după acest succes, în condiţiile în care italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, nu a reuşit să-şi apere titlul la Melbourne, unde a fost eliminat în semifinale de Djokovic. La 22 de ani şi 272 de zile, spaniolul Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător care a reuşit să se impună la toate cele patru turnee de Grand Slam.

