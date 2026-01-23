După ce a încheiat meciul cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2 împotriva Soranei Cîrstea în turul al doilea la Australian Open, Osaka, zâmbitoare, s-a îndreptat spre fileu pentru a îndeplini formalităţile de după meci. Dar Cîrstea i-a strâns scurt mâna înainte de a schimba câteva cuvinte cu jucătoarea japoneză, cap de serie numărul 16, lângă scaunul arbitrului.

Întrebată în interviul de pe teren ce a fost necesar pentru a o învinge pe Cirstea, Osaka a răspuns: „Se pare că multe „come on” care au enervat-o”.

Întrebată dacă Sorana Cîrstea s-a plâns pentru că a auzit-o pe Osaka încercând să se motiveze între primul şi al doilea serviciu al româncei, ea a răspuns: "Cred că da, dar ar fi putut să mă întrebe. Îmi pare rău”. „Este o jucătoare foarte bună. Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open, aşa că îmi pare rău că a fost supărată”.

Sorana Cîrstea, despre incidentul cu Naomi Osaka: ”Rămâne între noi”

Într-o conferinţă de presă ulterioară, Osaka a prezentat scuze pentru unele dintre comentariile sale de după meci adresate Soranei Cîrstea, care se retrage din tenis la sfârşitul sezonului 2026, după 20 de ani în circuitul WTA.

„Sunt puţin confuză. Cred că emoţiile au fost foarte intense pentru ea. Vreau să prezint scuze”, a spus câştigătoarea a patru titluri de Grand Slam.

„Cred că primele câteva lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu-mi place să fiu lipsită de respect faţă de oameni. Nu asta fac eu”.

Cu toate acestea, Cîrstea a declarat că nu a existat „niciun conflict” între ea şi Osaka.

„A fost doar un schimb de replici de cinci secunde între două jucătoare care participă la turnee de mult timp. Rămâne între noi”, a spus Cîrstea, în vârstă de 35 de ani. „Acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. Este mai mult decât o discuţie de cinci secunde pe care am avut-o cu Naomi la final”.

