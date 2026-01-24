Un gest de frustrare al lui Novak Djokovici, sâmbătă, în turul trei al Openului Australiei, ar fi putut să-l coste foarte scump. Deşi conducea la scor, sârbul şi-a pierdut cumpătul lovind o minge care era să lovească o fată de mingi. În cele din urmă, el s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).

Sâmbătă, în meciul împotriva olandezului Botic Van De Zandschulp, în turul trei al Openului Australiei, Novak Djokovici a comis o greşeală. Deşi conducea în acest meci după ce a câştigat primul set şi a reuşit break-ul în setul al doilea, sârbul (38 de ani) şi-a pierdut cumpătul.

Nervos, el a făcut un gest de frustrare la o minge prea lungă a adversarului său şi a lovit cu furie cu dreapta. Numai că a fost la un pas de a lovi o fată de mingi, care a văzut mingea trecând la câţiva centimetri de faţa ei... Un gest care i-a adus un avertisment din partea arbitrului şi care probabil i-a trezit amintiri neplăcute.

În septembrie 2020, el a fost descalificat de la US Open pentru că a lovit o arbitră de linie cu mingea. Enervat la meciul cu Pablo Carreno-Busta în optimile de finală şi în timp ce se afla în dezavantaj cu 6-5 în primul set, numărul 1 mondial şi-a exprimat nemulţumirea lovind cu mingea pe care o mai avea în mână înspre fundul terenului. Aceasta a lovit destul de violent o arbitră de linie, care a căzut la pământ de durere, ţipând. Regulamentul a fost aplicat la literă: orice jucător vinovat de un astfel de gest, chiar şi involuntar, este exclus.

La câteva ore după ce a părăsit terenul, Djokovici şi-a cerut scuze pe reţelele de socializare: „Sunt foarte trist şi epuizat după această întâmplare. Am luat legătura cu arbitrul de linie şi organizatorii turneului mi-au spus că, Slavă Domnului, se simte bine. Îmi pare extrem de rău că i-am cauzat atâta stres. A fost ceva total involuntar. A fost absolut greşit.”

El a promis că va face „o introspecţie” şi că va „învăţa o lecţie” după acest episod.

Djokovici s-a impus sâmbătă şi a reuşit victoria cu numărul 102 la Australian Open şi l-a egalat pe Roger Federer la numărul de succese la primul grand slam al anului.

Sârbul a depăşit deja pragul de 100 de victorii la Wimbledon (102) şi Roland-Garros (101). Cu cele 95 de victorii de la US Open, el a atins pragul de 400 de victorii în Grand Slam.

