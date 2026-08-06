„Cu siguranță nu mai am încredere în domnul Infantino, având în vedere ce s-a întâmplat”, a declarat reporterilor liderul în vârstă de 61 de ani, numit în funcție în martie 2025, potrivit News.ro.

„Ideea că o bună guvernare înseamnă să nu dezvălui informații celor mai apropiați consilieri... este fatală”, a continuat Mark Carney, a cărui țară a co-găzduit Cupa Mondială din 2026, în această vară, alături de Statele Unite și Mexic.

Prim-ministrul liberal (de centru-stânga), care a condus anterior organizații importante, inclusiv Banca Angliei, din 2013 până în 2020, a afirmat că „nu așa se conduce o afacere, nici măcar una mică, darămite o instituție cu responsabilități internaționale”.

Proiectul care a declanșat criticile la adresa lui Infantino

La conducerea FIFA timp de zece ani, Gianni Infantino a lansat numeroase proiecte controversate, culminând săptămâna trecută cu anunțul planurilor sale de a crea o companie externă (FIFA Forward Enterprise, FFE) pentru a gestiona activitățile comerciale și turneele organizației, cum ar fi Cupele Mondiale, cu implicarea unor investitori privați.

De atunci, disidența internă din cadrul FIFA a amplificat presiunile externe, în special din partea puternicei UEFA, dar și din partea CONCACAF (Confederația Nord-Americană, Central-Americană și Caraibiană de Fotbal), care l-a criticat direct pe Infantino.

Infantino rămâne, deocamdată, singurul candidat declarat pentru propria realegere în funcția de șef al FIFA, într-un scrutin secret care va avea loc în martie 2027, la Rabat.

Conducerea FIFA și-a reafirmat sprijinul pentru președinte

Din Maroc, conducerea organizației și-a prezentat „scuze”, miercuri seara, în urma unei reuniuni de criză, reafirmându-și în același timp „sprijinul deplin” pentru Gianni Infantino, a cărui autoritate nu a fost niciodată atât de contestată.