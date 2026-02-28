Evaluările lor converg către aceeaşi concluzie: pieţele petrolului, gazelor, aurului şi monedelor sensibile la risc vor intra într-o perioadă de volatilitate accentuată, alimentată de riscul unor noi escaladări şi al posibilelor perturbări în Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Vishnu Varathan, head of Macro Research: ”Un context mai amplu al unor atacuri regionale sporadice poate deveni normalitate, în linie cu avertismentul Iranului. Preţurile petrolului vor rămâne probabil ridicate, întrucât producţia şi tranzitul rămân expuse atacurilor şi perturbărilor. OPEC ar putea fi presată să crească producţia, pentru a compensa. Dar o primă de risc de 10–25% pentru petrol nu este deloc exagerată, chiar şi fără o blocadă a Strâmtorii Ormuz, care ar fi un eveniment cu un risc de primă de 50%”.

Cristopher Wong, strateg OCBC: ”Atacul ridică primele de risc geopolitic chiar înaintea deschiderii pieţelor de luni. Reacţia iniţială este previzibilă: activele de refugiu precum aurul ar putea deschide în creştere, iar petrolul ar putea urca, pe temeri privind întreruperile de aprovizionare. Activele de risc şi monedele sensibile la risc … ar putea înregistra episoade de volatilitate, în special dacă apar titluri care indică potenţiale represalii sau extinderea conflictului în regiune”.

Nick Ferres, CIO: ”Energia este în continuare ieftină. Este sectorul evident care va creşte luni. Şi aurul”.

Saul Kavonic, MSR Marquee Energy: ”Primele indicii arată un atac pe scară mai largă asupra Iranului, cu contraatacuri care s-ar putea intensifica şi implica mai multe state din Golf. Dacă regimul iranian va percepe că se confruntă cu o ameninţare existenţială, tentativele de blocare a Strâmtorii Ormuz nu pot fi excluse. Statele Unite şi aliaţii vor avea planuri de escortă militară pentru a proteja tranzitul prin strâmtoare.

Dar dacă Iranul ar reuşi să perturbe fluxurile prin Strâmtoarea Hormuz, peste 20% din fluxurile globale de petrol şi GNL ar putea fi afectate. Ar putea apărea un scenariu de trei ori mai sever decât embargoul arab asupra petrolului şi Revoluţia iraniană din anii 1970, ceea ce ar putea împinge preţurile petrolului în zona triple-digit, iar preţurile GNL ar putea retesta maximele din 2022”.

”O închidere completă și prelungită a Strâmtorii Ormuz este improbabilă”

”Marja de escaladare, atât intenţionată, cât şi neintenţionată, este amplă şi dificil de anticipat. Reacţiile iniţiale ale pieţei petrolului vor integra probabil un risc mai mare al diverselor scenarii de întrerupere a aprovizionării – de la o reducere moderată de 2 milioane de barili pe zi din exporturile iraniene, la atacuri asupra infrastructurii petroliere regionale, până la perturbarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz în cel mai extrem scenariu. Acest lucru ar putea adăuga câţiva dolari în plus la preţul petrolului, cu potenţial pentru creşteri mult mai abrupte dacă conflictul escaladează”.

”O închidere completă şi prelungită a Strâmtorii Ormuz este improbabilă. Dar chiar şi o perturbare parţială a fluxurilor, mai ales dacă unele petroliere evită zona, ar putea scoate din piaţă câteva milioane de barili pe zi, ceea ce ar împinge preţul petrolului peste 100 de dolari”.