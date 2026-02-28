Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”

„Este esențial ca Statele Unite să manifeste hotărâre. Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”, a afirmat el într-un mesaj video.

„Este drept ca poporului iranian să i se ofere șansa de a scăpa de un regim terorist și să se garanteze securitatea tuturor națiunilor afectate de terorismul iranian”, a apreciat Zelenski.