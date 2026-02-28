ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran
ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran

Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”

Stiri externe
62599746

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, salută sâmbătă determinarea SUA după atacurile americane și israeliene din Iran și consideră că ele oferă poporului iranian șansa de a scăpa de un regim terorist, transmite AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

„Este esențial ca Statele Unite să manifeste hotărâre. Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”, a afirmat el într-un mesaj video.

„Este drept ca poporului iranian să i se ofere șansa de a scăpa de un regim terorist și să se garanteze securitatea tuturor națiunilor afectate de terorismul iranian”, a apreciat Zelenski.

Iranul este un partener diplomatic, economic și militar important al Rusiei, după invazia la scară largă a Ucrainei din februarie 2022. Kievul și Occidentul acuză Teheranul că a furnizat Rusiei drone Shahed și rachete cu rază scurtă de acțiune pentru atacuri în Ucraina.

„Deși ucrainenii nu au amenințat niciodată Iranul, regimul iranian a ales să fie complicele lui Putin, oferindu-i drone Shahed, tehnologii și alte tipuri de armament”, a denunțat Volodimir Zelenski sâmbătă.

ANALIZĂ: ”Am intrat într-o altă etapă – este vorba despre un adevărat război” între Israel, SUA și Iran

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, iran, israel, volodimir zelenski, SUA,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Vinicius a reacționat cu două cuvinte, după videoclipul în care iubita sa a sărutat un alt bărbat
Vinicius a reacționat cu două cuvinte, după videoclipul în care iubita sa a sărutat un alt bărbat
Citește și...
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
Stiri externe
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

Donald Trump, după ce Israelul a atacat Iranul cu ajutorul SUA: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran
Stiri externe
Donald Trump, după ce Israelul a atacat Iranul cu ajutorul SUA: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru The Washington Post, în zorii zilei de sâmbătă, că principala sa preocupare este „libertatea” poporului iranian, în contextul lansării de către SUA a unei operațiuni militare majore în Iran. 

Congresmeni americani denunță decizia lui Trump de a ataca Iranul: ”Acte de război neautorizate de Congres”
Stiri externe
Congresmeni americani denunță decizia lui Trump de a ataca Iranul: ”Acte de război neautorizate de Congres”

Criticii lui Donald Trump denunță atacul asupra Iranului și spun că reprezintă ”acte de război neautorizate de Congres”. ”Putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele să moară”, spune senatorul Ruben Gallego.

Recomandări
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
Stiri externe
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”

Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă Iranul. Operațiuni militare majore sunt în curs de desfășurare. A spus-o președintele Trump, care a făcut apel pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur
Stiri externe
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate , operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.

Anunțul premierului Ilie Bolojan, după declanșarea războiului în Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”
Știri Actuale
Anunțul premierului Ilie Bolojan, după declanșarea războiului în Iran: „Toate structurile noastre sunt în alertă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că toate structurile sunt în alertă după izbucnirea conflictului din Iran și că se caută soluții pentru întoarcerea românilor aflați în țările cu spațiile aeriene închise, imediat ce zborurile vor fi reluate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Februarie 2026

26:01

Alt Text!
Superspeed
S10E4

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 4 - 2026

22:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Februarie 2026

01:44:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Războiul oprește fotbalul! Meciul lui Contra din Doha, amânat după atacul cu rachete

Sport

ACUM: Leeds - Manchester City 0-0 e în direct pe VOYO! Meci tare în Premier League