Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”

„Este esențial ca Statele Unite să manifeste hotărâre. Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”, a afirmat el într-un mesaj video.
„Este drept ca poporului iranian să i se ofere șansa de a scăpa de un regim terorist și să se garanteze securitatea tuturor națiunilor afectate de terorismul iranian”, a apreciat Zelenski.
Iranul este un partener diplomatic, economic și militar important al Rusiei, după invazia la scară largă a Ucrainei din februarie 2022. Kievul și Occidentul acuză Teheranul că a furnizat Rusiei drone Shahed și rachete cu rază scurtă de acțiune pentru atacuri în Ucraina.
„Deși ucrainenii nu au amenințat niciodată Iranul, regimul iranian a ales să fie complicele lui Putin, oferindu-i drone Shahed, tehnologii și alte tipuri de armament”, a denunțat Volodimir Zelenski sâmbătă.
