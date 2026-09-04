Kyrgios, care fusese suspendat provizoriu începând cu 4 august, s-a înscris într-un program de tratament aprobat de ITIA pentru a reduce suspendarea standard de trei luni prevăzută de regulile WADA, a precizat ITIA într-un comunicat, potrivit Agerpres.

În cadrul unui interviu cu anchetatorii ITIA, jucătorul în vârstă de 31 de ani a explicat că a consumat cocaină „în context social”, în timpul unei ieșiri nocturne, înainte de a urma să joace în Mallorca, se precizează în comunicat.

Kyrgios a susținut că a consumat cocaină „în context social”

ITIA a consultat un expert științific independent de la un laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping (WADA), care a declarat că explicația era în concordanță cu nivelul de cocaină găsit în proba sa.

„În consecință, ITIA a recunoscut că consumul de cocaină de către Kyrgios a avut loc în afara competiției”, a adăugat aceasta.

ITIA a declarat că suspendarea lui Kyrgios s-a încheiat joi, sub rezerva finalizării programului.

Premiile în bani și punctele de clasament obținute la turneul din Mallorca vor fi retrase.

Kyrgios și-a cerut scuze pentru rezultatul pozitiv

Consumul de cocaină este interzis în timpul competiției și atrage după sine o suspendare provizorie.

Kyrgios a prezentat scuze luna trecută pe rețelele sociale pentru rezultatul pozitiv la testul antidoping, afirmând că a comis o „greșeală uriașă” și că își asumă întreaga responsabilitate pentru aceasta.