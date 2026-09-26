Femeia cobora de pe Vârful Toaca, dar a părăsit traseul turistic și a ajuns într-o zonă cu pereți verticali, spre Cascada Duruitoarea.

Femeia era echipată necorespunzător

Era singură, fără lanternă, apă sau hrană și purta încălțăminte sport, nepotrivită pentru munte.

Temperaturile au coborât aproape de îngheț și bateria telefonului ajunsese la doar 10%, așa că a sunat la Salvamont și la 112.

Salvatorii au reușit să o găsească și au coborât-o în siguranță. Intervenția s-a desfășurat noaptea, pe un teren dificil.