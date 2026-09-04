În timp ce 116 persoane au fost evacuate de urgență, 5 angajați s-au intoxicat cu fum. Focul ar fi fost pus intenționat de o pacientă fără discernământ.

Alarma s-a dat în jurul orei 22, după ce un fum înecăcios a cuprins primul etaj al spitalului. Într-unul dintre saloane ardeau două saltele.

Horia Mugurel Miara - manager Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei: „O pacientă cu un diagnostic de psihiatrie și fără discernământ, un diagnostic grav, a dat foc la salteaua--a închis ușa salonului, pentru a ascunde fapta săvârșită, după care a stat pe hol, liniștită”.

Angajații au chemat imediat pompierii.

Alina Butaci - purtător de cuvânt ISU Crișana: „Până la sosirea pompierilor, personalul evacuase 56 de persoane de la etajul unu. --A fost activat planul roșu de intervenție.--pompierii au acționat pentru ventilarea spațiului”.

În total, 116 persoane au fost evacuate. Dintre angajați, 5 au avut nevoie de îngrijiri, pentru că s-au intoxicat cu fum.

Horia Mugurel Miara - manager Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei: „Toți pacienții au fost izolați în curte, iar după curățenie au fost relocați în saloane. În jurul orei 12.30, toți pacienții erau în saloanele proprii”.

Pacienta care a provocat totul a fost izolată și primește tratament.