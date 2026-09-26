Iaurt grecesc sau iaurt obișnuit Care este mai bun pentru proteine și probiotice

Iaurtul simplu și iaurtul grecesc sunt preparate în același mod la început, folosind lapte proaspăt.

Care este diferența dintre iaurtul grecesc și cel obișnuit

Iaurtul se începe cu cultura starter, formată din bacterii benefice. Odată amestecată cu laptele proaspăt, cultura începe să transforme lactoza, zahărul prezent în mod natural în lapte, în acid lactic. Acest proces se numește cultivare sau fermentare și este folosit și la prepararea smântânii și a laptelui bătut.

Ce este iaurtul simplu

Iaurtul simplu este un amestec de lapte proaspăt și bacterii din cultura starter. Amestecul fermentează până când nivelul de aciditate ajunge la 4,5. Această aciditate îi oferă iaurtului simplu un gust ușor acrișor, dar, în general, aroma rămâne delicată.

Ce este iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc pornește de la aceeași bază ca iaurtul simplu, dar apoi este transformat într-un iaurt mai dens și mai bogat în proteine, prin una dintre cele două metode. Iaurtul grecesc poate fi obținut prin strecurarea iaurtului simplu, pentru a elimina o cantitate suplimentară de zer și lichid, sau prin adăugarea unor ingrediente precum proteina din zer și concentratul de proteine din lapte, până când se obține o consistență mai groasă.

Indiferent de metoda folosită, rezultatul este un iaurt cremos, cu gust ușor acrișor. Deoarece pentru prepararea lui sunt necesare mai multe ingrediente și mai multă muncă, iaurtul grecesc este, de obicei, mai scump.

Care dintre cele două are mai multe proteine

Cel mai important avantaj nutrițional al iaurtului grecesc este conținutul său de proteine. O porție obișnuită oferă aproximativ de două ori mai multe proteine decât iaurtul simplu.

O parte din calciu este eliminată odată cu zerul, ceea ce face ca iaurtul simplu să fie o sursă mai bună de calciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor. Cu toate acestea, iaurtul grecesc oferă în continuare o cantitate importantă de calciu, precum și fosfor și magneziu, ambele esențiale pentru sănătatea oaselor. Este, de asemenea, o sursă bună de vitaminele A și B12, iar unele mărci sunt îmbogățite și cu vitamina D.

Ce iaurt este mai bun pentru probiotice

Conținutul nutrițional al iaurtului poate varia foarte mult, așa că verifică eticheta și fii atentă la cantitatea unei porții, pentru a putea compara corect produsele. Consumul regulat de iaurt grecesc și de alte alimente bogate în probiotice, precum varza murată, chefirul și kombucha, poate contribui la menținerea unui echilibru sănătos al bacteriilor din intestin. De asemenea, consumul acestor alimente este asociat cu o sănătate digestivă mai bună și ar putea contribui la susținerea sistemului imunitar.

Recipientele pentru o singură porție pot avea aproximativ 140-225 de grame. În general, caută iaurturi cu un conținut mai mare de proteine, mai puține grăsimi saturate și cât mai puțin zahăr adăugat.

Alege mai des iaurtul simplu, fără arome. Astfel eviți zahărul adăugat, care poate ajunge uneori la niveluri întâlnite în deserturi. Dacă vrei un gust mai dulce, poți adăuga tu puțină miere sau fructe de pădure congelate. Lasă-le aproximativ 20 de minute să se dezghețe, pentru ca sucul eliberat de fructe să dea gust iaurtului.

Dacă vrei iaurt cu gust de fructe, poți combina orice fel de iaurt natural sau grecesc cu fructe proaspete.

Cum diferă cele două tipuri de iaurt din punct de vedere nutrițional

Iaurtul grecesc se obține prin eliminarea zerului în exces din iaurtul simplu, ceea ce îi conferă o textură mai groasă și mai cremoasă și un gust mai acrișor decât iaurtului obișnuit. Iaurtul grecesc simplu are mai puțin zahăr și mai multe proteine decât iaurtul simplu, însă acesta din urmă oferă aproape de două ori mai mult calciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor. Iaurtul grecesc este, de asemenea, de obicei mai scump decât iaurtul simplu, deoarece pentru obținerea aceleiași cantități este nevoie de mai mult lapte.