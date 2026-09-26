Iaurt grecesc sau iaurt obișnuit Care este mai bun pentru proteine și probiotice

Stiri Diverse
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După acest pas, procesul de preparare diferă. Iaurtul grecesc trece printr-un proces suplimentar de strecurare, prin care se elimină o parte din zer, ceea ce îi conferă o textură mai groasă și o concentrație mai mare de proteine. 

autor
Anca Lupescu

Iaurtul simplu și iaurtul grecesc sunt preparate în același mod la început, folosind lapte proaspăt.

Care este diferența dintre iaurtul grecesc și cel obișnuit

Iaurtul se începe cu cultura starter, formată din bacterii benefice. Odată amestecată cu laptele proaspăt, cultura începe să transforme lactoza, zahărul prezent în mod natural în lapte, în acid lactic. Acest proces se numește cultivare sau fermentare și este folosit și la prepararea smântânii și a laptelui bătut.

Ce este iaurtul simplu

Iaurtul simplu este un amestec de lapte proaspăt și bacterii din cultura starter. Amestecul fermentează până când nivelul de aciditate ajunge la 4,5. Această aciditate îi oferă iaurtului simplu un gust ușor acrișor, dar, în general, aroma rămâne delicată.

Ce este iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc pornește de la aceeași bază ca iaurtul simplu, dar apoi este transformat într-un iaurt mai dens și mai bogat în proteine, prin una dintre cele două metode. Iaurtul grecesc poate fi obținut prin strecurarea iaurtului simplu, pentru a elimina o cantitate suplimentară de zer și lichid, sau prin adăugarea unor ingrediente precum proteina din zer și concentratul de proteine din lapte, până când se obține o consistență mai groasă.

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Indiferent de metoda folosită, rezultatul este un iaurt cremos, cu gust ușor acrișor. Deoarece pentru prepararea lui sunt necesare mai multe ingrediente și mai multă muncă, iaurtul grecesc este, de obicei, mai scump.

Care dintre cele două are mai multe proteine

Cel mai important avantaj nutrițional al iaurtului grecesc este conținutul său de proteine. O porție obișnuită oferă aproximativ de două ori mai multe proteine decât iaurtul simplu.

O parte din calciu este eliminată odată cu zerul, ceea ce face ca iaurtul simplu să fie o sursă mai bună de calciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor. Cu toate acestea, iaurtul grecesc oferă în continuare o cantitate importantă de calciu, precum și fosfor și magneziu, ambele esențiale pentru sănătatea oaselor. Este, de asemenea, o sursă bună de vitaminele A și B12, iar unele mărci sunt îmbogățite și cu vitamina D.

Ce iaurt este mai bun pentru probiotice

Conținutul nutrițional al iaurtului poate varia foarte mult, așa că verifică eticheta și fii atentă la cantitatea unei porții, pentru a putea compara corect produsele. Consumul regulat de iaurt grecesc și de alte alimente bogate în probiotice, precum varza murată, chefirul și kombucha, poate contribui la menținerea unui echilibru sănătos al bacteriilor din intestin. De asemenea, consumul acestor alimente este asociat cu o sănătate digestivă mai bună și ar putea contribui la susținerea sistemului imunitar.

Recipientele pentru o singură porție pot avea aproximativ 140-225 de grame. În general, caută iaurturi cu un conținut mai mare de proteine, mai puține grăsimi saturate și cât mai puțin zahăr adăugat.

Alege mai des iaurtul simplu, fără arome. Astfel eviți zahărul adăugat, care poate ajunge uneori la niveluri întâlnite în deserturi. Dacă vrei un gust mai dulce, poți adăuga tu puțină miere sau fructe de pădure congelate. Lasă-le aproximativ 20 de minute să se dezghețe, pentru ca sucul eliberat de fructe să dea gust iaurtului.

Dacă vrei iaurt cu gust de fructe, poți combina orice fel de iaurt natural sau grecesc cu fructe proaspete.

Cum diferă cele două tipuri de iaurt din punct de vedere nutrițional

Iaurtul grecesc se obține prin eliminarea zerului în exces din iaurtul simplu, ceea ce îi conferă o textură mai groasă și mai cremoasă și un gust mai acrișor decât iaurtului obișnuit. Iaurtul grecesc simplu are mai puțin zahăr și mai multe proteine decât iaurtul simplu, însă acesta din urmă oferă aproape de două ori mai mult calciu, un mineral important pentru sănătatea oaselor. Iaurtul grecesc este, de asemenea, de obicei mai scump decât iaurtul simplu, deoarece pentru obținerea aceleiași cantități este nevoie de mai mult lapte.

Cum alegi un iaurt sănătos din magazin

Verifică vitaminele și mineralele

Din punct de vedere nutrițional, iaurtul este o alegere foarte bună, deoarece vitaminele și mineralele sunt mai concentrate decât în lapte. Iaurtul pe bază de lapte oferă calciu și vitamine din grupa B, precum și magneziu, potasiu și fosfor.

În prezent, există și tot mai multe variante de iaurt pe bază de plante. Dacă alegi un astfel de produs, verifică să fie îmbogățit cu calciu și să conțină probiotice. Este recomandat să alegi un iaurt cu un conținut ridicat de calciu, de cel puțin 100 mg la 100 g, și, ideal, care să fie și o sursă de proteine. De asemenea, este bine ca iaurtul vegetal să aibă un conținut scăzut de grăsimi saturate, de cel mult 1,5 g la 100 g.

Alege iaurt simplu, atunci când poți

Prima alegere este iaurtul simplu, fără zahăr adăugat, precum iaurtul natural sau cel de tip grecesc. Totuși, și iaurturile cu arome sau cu fructe pot fi nutritive. Acestea oferă în continuare calciu, proteine, vitamine din grupa B și probiotice.

Alege variantele cu mai puține grăsimi pentru sănătatea inimii

Deși dovezile disponibile arată că produsele lactate nu afectează în mod negativ sănătatea inimii, studiile au arătat și o reducere a riscului de boli cardiovasculare atunci când grăsimile lactate sunt înlocuite cu grăsimi nesaturate, precum uleiul vegetal și avocado, sau cu cereale integrale.

Pe baza dovezilor actuale, Heart Foundation recomandă o alimentație săracă în grăsimi saturate, ceea ce înseamnă și alegerea, în cea mai mare parte, a produselor lactate cu un conținut redus de grăsimi, inclusiv a iaurtului cu puține grăsimi.

Produsele lactate cu un conținut redus de grăsimi au fost asociate cu un risc mai mic pentru anumiți factori de risc cardiovascular, inclusiv:

•  un risc mai mic de hipertensiune arterială pe termen lung;

•  o ușoară reducere a nivelului colesterolului LDL;

•  o ușoară reducere a riscului de diabet de tip 2.

Alege probiotice care susțin sănătatea intestinală

Beneficiile probioticelor sunt discutate de mult timp, iar cercetătorii de la Harvard consideră că acestea nu doar susțin sănătatea intestinală, ci ar putea contribui și la îmbunătățirea stării de spirit, a funcției cerebrale și la reducerea stresului și anxietății.

Toate iaurturile pe bază de lapte conțin culturi bacteriene vii. Adăugarea acestor „culturi vii” ajută laptele să fermenteze și să capete consistența specifică iaurtului. Pentru a avea însă efectul dorit, probioticele trebuie să supraviețuiască procesului de producție și să fie prezente în iaurt până la sfârșitul perioadei de valabilitate.

Dacă îți dorești în mod special un iaurt probiotic, alege unul pe a cărui etichetă este menționată cantitatea de probiotice, fie în tabelul cu informații nutriționale, fie în lista ingredientelor.

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Etichete: iaurt, probiotice, lactate,

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