Anchetatorii au stabilit că inculpatul avea o alcoolemie de peste 2 g/l în sânge.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 2 septembrie 2026, în jurul orei 3.30, pe Şoseaua Borşului, din municipiul Oradea, când, în contextul unor neînţelegeri privind suma de bani pe care bărbatul urma să o plătească victimei pentru întreţinerea de relaţii sexuale, acesta a urcat la volanul unui autoturism VW Touareg şi a îndreptat maşina înspre femeia aflată pe marginea trotuarului.

Probele administrate în dosar arată că maşina a urcat pe trotuar şi a lovit în plin victima, aceasta ajungând sub partea frontală a maşinii, precizează anchetatorii.

Sursa citată, adaugă că imediat după impact Bărbatul a făcut o manevră de mers cu spatele şi a fugit de la locul accidentului fără acordul Poliţiei.

Femeia a fost transportată de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale, medicii stabilind că aceasta are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Ulterior, testele toxicologice au relevat că şoferul se afla într-o stare avansată de ebrietate, buletinul de analiză indicând o alcoolemie de 2,06 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare şi de 1,86 g/l la cea de-a doua probă.

Procurorii au înaintat propunerea de arestare preventivă Tribunalului Bihor, instanţă care va decide dacă va emite mandat pe numele tânărului.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor precizează că cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.