Legenda lui Liverpool, Mohamed Salah, dezlănțuit în fața presei: „M-au aruncat în gura lupilor. Cineva nu mă vrea în club”

„Simt că am fost aruncat direct în gura lupilor”, a declarat atacantul vedetă al lui Liverpool, Mohamed Salah, după ce a fost rezervă pentru a treia oară consecutiv sâmbătă, la meciul cu Leeds (3-3).  

Împotriva echipei Brighton, weekendul viitor, „voi fi la Anfield pentru a-mi lua rămas bun de la suporteri (...) înainte de a pleca la Cupa Africii Naţiunilor, pentru că nu ştiu ce se va întâmpla când voi fi acolo”, a adăugat egipteanul, care a vorbit în faţa jurnaliştilor din zona mixtă.

Salah a marcat 34 de goluri şi a dat 23 de pase decisive în sezonul trecut, contribuind enorm la câştigarea titlului de campioană a Angliei.

Atacantul a semnat un nou contract cu Liverpool

În acest context, al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului (250 de goluri în 420 de meciuri) a semnat în aprilie un nou contract cu Liverpool, în ciuda ofertelor considerabile venite din Arabia Saudită. „Am primit multe promisiuni în această vară, iar acum sunt pe banca de rezerve de trei meciuri, aşa că nu pot spune că şi-au ţinut promisiunile”, a declarat el.

Titular de neclintit până acum, atacantul şi-a pierdut statutul în acest sezon. La Leeds, a fost rezervă pentru a treia oară consecutiv şi nici măcar nu a intrat în joc. „Am spus de mai multe ori înainte că am o relaţie bună cu antrenorul (Arne Slot) şi, dintr-o dată, nu mai avem nicio relaţie. Nu ştiu de ce, dar mi se pare, din ceea ce văd, că cineva nu mă vrea în club”.

Această situaţie „nu este acceptabilă, nu este corectă în ochii mei”, a continuat Salah. „Nu eu sunt problema, am făcut atât de multe pentru acest club. Nu ar trebui să lupt în fiecare zi pentru poziţia mea, pentru că o merit”, a adăugat atacantul, care a ajuns la club în 2017.

Liverpool are o primă jumătate de sezon foarte dezamăgitoare, mai ales în Premier League, după o vară marcată de moartea atacantului Diogo Jota şi un mercato foarte agitat.

