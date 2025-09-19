Premiile Ig Nobel 2025. Ce fel de pizza preferă șopârlele, vaci vopsite ca zebrele și efectul lingușirii asupra narciștilor

Şopârlele care mănâncă pizza, usturoiul din laptele matern şi rata de creştere a unghiilor s-au numărat printre tematicile abordate într-o serie de studii insolite ce au fost recompensate cu Premiile Ig Nobel din acest an, decernate la Boston.

Premiile Ig Nobel - acordate anual de revista de umor ştiinţific Annals of Improbable Research - au ajuns la cea de-a 35-a ediţie şi recompensează realizări ştiinţifice neobişnuite care "îi fac pe oameni să râdă şi apoi să reflecteze".

Gala anuală, care anul acesta a avut ca temă digestia, a atras aproximativ 1.000 de spectatori la ceremonia desfăşurată la Boston şi a beneficiat din nou de prezenţa unor laureaţi ai premiului Nobel.

O echipă din Nigeria, Togo, Italia şi Franţa a câştigat premiul Ig Nobel pentru nutriţie cu un studiu care a examinat preferinţele unor şopârle pentru anumite tipuri de pizza.

În domeniul pediatriei, cercetătorii dintr-o echipă americană au fost recompensaţi pentru un studiu despre efectele consumului de usturoi de către mame asupra sugarilor alăptaţi.

Regretatul om de ştiinţă american William Bean a primit premiul pentru literatură pentru că a înregistrat cu meticulozitate rata de creştere a uneia dintre unghiile sale timp de 35 de ani.

Cercetătorii germani Fritz Renner şi Jessica Werthmann au câştigat premiul pentru pace întrucât au demonstrat că alcoolul poate ajuta, uneori, la îmbunătăţirea abilităţii de a vorbi limbi străine.

Motivul pentru care sosul pentru paste face cocoloașe și modul în care alcoolul afectează zborul liliecilor

Fritz Renner a declarat că ideea le-a venit în timp ce stăteau de vorbă la un pahar în marja unei conferinţe la Viena. Jessica Werthmann a subliniat că ea şi colegul ei nu încurajează consumul de alcool, adăugând că acest premiu se potriveşte cu intenţia lor de a stârni râsete şi reflecţie.

Printre ceilalţi câştigători din 2025 s-au numărat oameni de ştiinţă de la Institutul Max Planck din Germania, pentru cercetările lor privind motivul pentru care sosul pentru paste formează cocoloaşe, ingineri indieni care au studiat impactul mirosului neplăcut al pantofilor asupra utilizării rafturilor pentru pantofi şi biologi japonezi care au testat dacă vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor ar putea alunga muştele.

Astfel de premii insolite au fost acordate şi echipelor care au cercetat efectele linguşirii asupra narcisiştilor, impactul consumului de teflon asupra senzaţiei de saţietate şi modul în care alcoolul afectează capacitatea liliecilor de a zbura şi de a se orienta prin ecolocaţie.

Premiile Ig Nobel sunt decernate anual înaintea anunţării premiilor Nobel, la Stockholm şi Oslo. În acest an, premiile Nobel vor fi anunţate în perioada 6-13 octombrie.

