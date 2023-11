Zeci de bătrâni dintr-un sat din Bacău au fost ajutați de voluntari. Coșari profesioniști le-au curățat hornurile

Din banii ONG-ului au fost plătiți coșari profesioniști care au curățat și verificat hornurile, astfel încât oamenii să-și poată încălzi casele în siguranță. În plus, bătrânii au primit fructe, dulciuri și lactate.

Oamenii au fost emoționați de vizita cosarilor, mai ales că rar le calcă cineva pragul. La 88 de ani, Nenea Ion trăiește de unul singur: soția și copilul i-au pierit în urmă cu câțiva ani.

Ion Ciobanu: „Mă târâi aşa cu două beţe. Sunt anchilozat de la mijloc şi nici un mă mai pot mișca. Să le ajute Dumnezeu că eu un pot să fac. Chiar îmi era frică şi un am mai făcut focul când erau vânturile cele mari un cumva să ia foc ceva”.

La câteva case distanță, își duce bătrânețile Tanti Ileana. Are 90 de ani, iar unicul ei copil, o fată, s-a mutat departe de casa parintească.

Ileana Ciobanu: „Da cine să facă, acu un an un milion am plătit particular şi nici acu un are timp să vină. Să le dea Dumnezeu sănătate şi la acei care i-a trimis şi la acei care vin”.

Specialiștii spun că un coș de fum curățat sau izolat corespunzător poate evita o tragedie.

Ciprian Hanu, ISU Bacău: „Odată cu instalarea sezonului rece creşte numărul de incendii care au drept cauză probabilă coş sau burlan de fum”.

Deși bătrânii încearcă să-i răsplătească pe voluntari cu ce au prin casă, oamenii spun că bucuria din ochii vârstnicilor este cea mai mare rasplată.

Mihai Zarzu, asociaţia SufletEşti: „În majoritatea cazurilor sunt bătrâni singuri cărora le-au murit copiii, le-au murit şi partenerii de viaţă şi vă daţi seama având şi pensii foarte mici le este greu să aibă un coşar autorizat pentru când va aveni iarna. Majoritatea plâng pentru că sunt singuri şi nu îi ajută nimeni”.

Voluntarii își propun să ajungă la cât mai multe persoane care își petrec bătrânețile încercate de nevoi și singurătate.

Dată publicare: 04-11-2023 08:08