Valoarea coșului de consum pentru un trai minim decent în 2026. Cât ar trebui să câștige un român pentru a trăi normal

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2026, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se arată într-un comunicat transmis Știrilor ProTV.

Valoarea lunară a coșului minim de consum pentru un trai decent este de:

11.668 lei pentru o familie formată din doi adulți și doi copii (familia de referință);

9.574 lei pentru o familie de doi adulți și un copil

7.150 lei pentru o familie de doi adulți fără copii

4.407 lei pentru o persoană adultă singură

Actualizarea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2026, raportat la luna septembrie 2025, precizează sursa citată.