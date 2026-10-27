Valoarea coșului de consum pentru un trai minim decent în 2026. Cât ar trebui să câștige un român pentru a trăi normal

Stiri Sociale
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Un studiu realizat pe baza datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică arată că valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în România anului 2026 este de 11.668 lei pentru o familie cu 2 copii și 4.407 lei pentru un adult singur.

autor
Cristian Anton

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2026, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, se arată într-un comunicat transmis Știrilor ProTV.

Valoarea lunară a coșului minim de consum pentru un trai decent este de:

11.668 lei pentru o familie formată din doi adulți și doi copii (familia de referință);

9.574 lei pentru o familie de doi adulți și un copil

7.150 lei pentru o familie de doi adulți fără copii

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4.407 lei pentru o persoană adultă singură

Actualizarea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2026, raportat la luna septembrie 2025, precizează sursa citată.

Actualizarea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2026, raportat la luna septembrie 2025, precizează sursa citată.

Față de anul 2025, valoarea coșului pentru familia de referință este cu 298 de lei mai mare. Creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este determinată în special de majorarea cheltuielilor aferente capitolelor „Îmbrăcăminte și încălțăminte”, „Cheltuieli cu locuința”, „Servicii” și „Educație și cultură”.

În schimb, cheltuielile pentru achiziția unei locuințe au scăzut cu 1,9% pe fondul scăderii dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026. Această scădere a dobânzii a fost mai mult decât suficientă pentru a compensa atât creșterea semnificativă a prețului de achiziție a locuințelor (12,1% în medie, conform Eurostat), cât și devalorizarea monedei naționale față de euro (3,4%, conform datelor BNR).

Salariul minim necesar pentru un trai decent

Salariul minim net necesar pentru un trai decent într-o familie cu doi adulți salariați plătiți cu salariul minim și doi copii este estimat la 5.542 de lei pe lună.

În prezent, salariul minim net în România este de 2.699 de lei pe lună, ceea ce reprezintă 48,7% din salariul minim necesar pentru un trai decent.

Salariul mediu acoperă aproape integral costurile unui trai decent

În ce privește salariul mediu, acesta acoperă în mare parte necesarul pentru un trai minim decent. Pentru 2026, salariul mediu net, în valoare de 5.450 de lei, acoperă 98,3% din necesarul pentru un trai minim decent.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: cos de consum, crestere, romania, costuri,

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