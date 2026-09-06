Tinerii sunt cei mai atenți la oferte, iar în județe precum Botoșani și Gorj, cumpărăturile la reducere sunt o strategie de economisire pentru mulți clienți.

Cu ochii la rafuturi și soția în apel video, acest domn a umplut rapid un coș mare de cumpărături.

Bărbat: „Când iei trei, patru sortimente îți mai scade doi bănuți, trei bănuți. În ziua de astăzi te bucuri la orice bănuț. Iau de 2.000 de lei cam la 10, 12 zile”.

Bărbatul și-a făcut cumpărăturile într-un magazin de tip discount. Aici, cu cât ia mai multe produse de același fel, cu atât prețul pe bucată scade. O strategie care a mutat, în ultima vreme, atenția clienților asupra acestui tip de magazine.

Client: „1 leu și ceva la fiecare produs pe care îl iei la trei bucăți cumpărate. Și la final tragi linie și cu 50, 60 de lei tot e mai ieftin!”

Client: „Dacă iau un produs de curățenie, să spunem, este diferență de 5 lei la produs față de supermarketurile celelalte. La un moment dat se strâng peste 100 și ceva de lei”.

Așa se face că, pentru prima dată, magazinele de tip discount au depășit 30% din piață, după cum arată datele YouGov, o companie de cercetare de piață. Asta în condițiile în care deja tot mai multe cumpărături se fac la preț redus. Promoțiile au ajuns la un nivel record și depășesc deja mai bine de un sfert din totalul vânzărilor.

Dan Marc, cofondatorul unei companii de cercetare de piață: „În prima jumătate a anului, băuturile nealcoolice care au reprezentat aproape 30% din cumpărăturile la promoție, berea, snaksurile și dulciurile, hrana pentru animale, igiena personală și îngrijire au fost top categorii care au fost cumpărate la promoție”.

Potrivit unei analize Footprints AI, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, urmați de cei până în 44 de ani, cumpără cel mai mult produse la ofertă. Iar județele fruntașe la cumpărăturile la promoții sunt Botoșani, Gorj, Vâlcea și Sălaj.