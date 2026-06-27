Alimentele, întreținerea locuinței sau transportul sunt relativ accesibile. Dar dacă ne uităm și la salarii, nu stăm deloc bine. Sunt printre cele mai mici din Europa, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. La polul opus, Danemarca este cea mai scumpă țară.

Sorina s-a mutat în urmă cu un an și jumătate în Copenhaga.

Sorina Oglavie, româncă mutată în Danemarca: „Începutul e greu pentru toată lumea, în fiecare lună transferi lei în coroana daneză, dar după un timp nu mai faci asta, mi-a luat un an ca să renunț la idee. Mi s-a părut totul foarte scump, undeva la 2.000 de euro pe lună doar pentru chirie, mâncare, transport și utilități. Salariile pleacă undeva de la 3.000 de euro.”

Danemarca și România se află la poluri diferite. Așa arată harta Europei în termeni de prețuri. Dacă luăm media europeană ca punct de referință, țările în roșu au cele mai scumpe produse. Statele colorate în albastru au prețuri care se apropie de medie, în timp ce în țările cu verde, unde intră și România, sunt cele mai ieftine bunuri.

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă ne oprim să ne luăm o cafea sau să cumpărăm cele necesare, deși multe produse ni se par scumpe, comparativ cu restul statelor membre, plătim mai puțin. Imaginați-vă un coș standard evaluat la 100 de euro în Uniunea Europeană, la noi costă 80 de euro. Prețuri asemănătoare cu cele din țara noastră sunt în Slovacia, Polonia și Cehia, unde aceleași cumpărături nu depășesc pragul de 90 de euro. La polul opus, dacă vreți să vă petreceți un concediu în țări precum Luxemburg sau Danemarca, pregătiți-vă să plătiți cu 20% mai mult peste media Uniunii. Adică aproximativ 120 de euro pentru același coș.”

Și pentru alte categorii importante care țin de administrarea locuinței, îmbrăcăminte, transport ori restaurante și servicii de cazare plătim puțin.

Adică, țara noastră pare una ieftină, însă dacă ne uităm la Produsul Intern Brut pe locuitor, lucrurile se schimbă. Ultimele date arată că România și Croația se află la 78% din media Uniunii Europene în ceea ce privește PIB-ul pe locuitor și depășesc țări precum Ungaria, Bulgaria și Grecia. În schimb, bogații Europei rămân cei din Luxemburg, unde nivelul de trai depășește media cu 139%.

Prețurile sunt încă relativ mici la noi pentru că și salariile sau productivitatea rămân scăzute. Și, din păcate, cheltuielile cresc mult mai repede decât veniturile noastre.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România: „Cumva aceste cifre sunt legate, fiind o putere de cumpărare mai mică, automat și nivelul prețurilor este mai redus. Simțim probabil similar cum simt și alți europeni, prețurile se ajustează cu salariile și cu nivelul de venituri.”

Datele Eurostat arată că România se află printre țările cu cele mai mici salarii minime din Europa.