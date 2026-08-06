Datele de la Statistică arată că vânzările din magazine au scăzut cu aproape șase procente în primele șase luni ale anului.

Fie că merg într-un supermarket la cumpărături de zi cu zi sau sunt într-un centru comercial, unde sunt mai multe magazine și o ofertă variată, românii sunt tot mai prudenți cu cheltuielile.

Este a șasea lună din acest an în care datele de la Statistică arată că oamenii cumpără mai puțin – o schimbare importantă după ani în care consumul populației a susținut economia. În primul semestru, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut, ca serie brută, cu 5,6% față de aceeași perioadă din 2025.

S-a văzut la haine, electrocasnice sau alte produse care pot fi cumpărate mai târziu. Vânzările de produse nealimentare au scăzut cel mai mult, cu 7,3%. Și cumpărăturile de zi cu zi au avut un declin de 4,2%, iar un procent asemănător se vede și pentru carburanți – semn că prețurile mari din ultima perioadă, generate de tensiunile conflictului din Orientul Mijlociu, i-au determinat pe oameni să facă deplasări mai puține.

România se află printre țările europene cu cele mai mari scăderi ale comerțului cu amănuntul în luna iunie, potrivit Eurostat. Minusul este de 6,6%, iar țara noastră este urmată de Belgia și Germania. La polul opus, Luxemburg, Suedia și Bulgaria au avut cele mai mari creșteri.

Economiștii spun că s-a ajuns aici pentru că prețurile au continuat să crească mai repede decât veniturile. Există însă și o veste bună – în iulie, încrederea oamenilor a început să se îmbunătățească, iar comercianții speră într-o revenire treptată a vânzărilor în lunile următoare.