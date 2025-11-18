Legendara trupă Deep Purple va susţine un nou concert în România, dar nu în București. Prețul biletelor

Formaţia Deep Purple anunţă un concert la BTarena Cluj-Napoca, la 1 octombrie 2026, în cadrul turneului internaţional “=1 More Time Tour”. Biletele vor fi scoase la vânzare vineri, 21 octombrie, începând cu ora 12:00, exclusiv pe Eventim.ro.

Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre cele mai apreciate formaţii live din lume. Preţurile biletelor vor fi: 600 lei (VIP), 390 lei, 490 lei, 440 lei, 340 lei, 290 lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

Muzica formaţiei Deep Purple continuă să ajungă la noi generaţii şi să inspire fanii din întreaga lume. Piesa lor clasică din 1970, „Child in Time”, a fost reinterpretată pentru coloana sonoră a trailerului celui mai recent sezon al serialului de succes „Stranger Things”. Acest moment surprinde influenţa durabilă a trupei Deep Purple şi capacitatea ei de a rămâne relevantă în cultura actuală.

Alături de Deep Purple, la Cluj, va fi compozitorul, vocalistul, multi-instrumentistul şi producătorul nominalizat la premiile Grammy, Wolfgang Van Halen, precum şi trupa britanică de rock Jayler, aflată în plină ascensiune.

Ian Gillan (voce), Ian Paice (baterie), Roger Glover (bas), Steve Morse (chitară) şi Don Airey (clape) au concertat prima dată în România la Bucureşti în 1998. Au revenit cu un concert susţinut pe stadionul Cotroceni în 2007. De atunci au revenit în 2014, în 2016, din nou în 2017 şi în 2023, iar la Cluj în 2019.

Deep Purple a fost înfiinţată în Hertford, Anglia, în 1968. Între muzicienii care au făcut parte din grup, de-a lungul timpului, se numără Jon Lord (clape), Ritchie Blackmore (chitară, cofondator) şi David Coverdale (voce). Trupa a fost inclusă, în 1975, în Guinness Book of World Records, ca „cea mai zgomotoasă formaţie din lume”. Albumele grupului au fost vândute în peste 120 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai importante apariţii discografice semnate Deep Purple se numără: „Deep Purple in Rock” (1970), „Fireball” (1971), „Machine Head” (1972), „Burn” (1974), „Stormbringer” (1974) şi „Perfect Strangers” (1984). Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2016, potrivit News.ro.

