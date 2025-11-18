Legendara trupă Deep Purple va susţine un nou concert în România, dar nu în București. Prețul biletelor

18-11-2025 | 15:12
Ian Gillan, ian paice, deep purple
Getty

Formaţia Deep Purple anunţă un concert la BTarena Cluj-Napoca, la 1 octombrie 2026, în cadrul turneului internaţional “=1 More Time Tour”. Biletele vor fi scoase la vânzare vineri, 21 octombrie, începând cu ora 12:00, exclusiv pe Eventim.ro.

Stirileprotv

Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre cele mai apreciate formaţii live din lume. Preţurile biletelor vor fi: 600 lei (VIP), 390 lei, 490 lei, 440 lei, 340 lei, 290 lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

Muzica formaţiei Deep Purple continuă să ajungă la noi generaţii şi să inspire fanii din întreaga lume. Piesa lor clasică din 1970, „Child in Time”, a fost reinterpretată pentru coloana sonoră a trailerului celui mai recent sezon al serialului de succes „Stranger Things”. Acest moment surprinde influenţa durabilă a trupei Deep Purple şi capacitatea ei de a rămâne relevantă în cultura actuală.

Alături de Deep Purple, la Cluj, va fi compozitorul, vocalistul, multi-instrumentistul şi producătorul nominalizat la premiile Grammy, Wolfgang Van Halen, precum şi trupa britanică de rock Jayler, aflată în plină ascensiune.

Ian Gillan (voce), Ian Paice (baterie), Roger Glover (bas), Steve Morse (chitară) şi Don Airey (clape) au concertat prima dată în România la Bucureşti în 1998. Au revenit cu un concert susţinut pe stadionul Cotroceni în 2007. De atunci au revenit în 2014, în 2016, din nou în 2017 şi în 2023, iar la Cluj în 2019.

depeche mode
Concertele anului 2023 în România. Când vor cânta Depeche Mode, Deep Purple, Iggy Pop sau Pantera

Deep Purple a fost înfiinţată în Hertford, Anglia, în 1968. Între muzicienii care au făcut parte din grup, de-a lungul timpului, se numără Jon Lord (clape), Ritchie Blackmore (chitară, cofondator) şi David Coverdale (voce). Trupa a fost inclusă, în 1975, în Guinness Book of World Records, ca „cea mai zgomotoasă formaţie din lume”. Albumele grupului au fost vândute în peste 120 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai importante apariţii discografice semnate Deep Purple se numără: „Deep Purple in Rock” (1970), „Fireball” (1971), „Machine Head” (1972), „Burn” (1974), „Stormbringer” (1974) şi „Perfect Strangers” (1984). Formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2016, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-11-2025 15:12

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Deep Purple a lansat al 23-lea album, cu un titlu „enigmatic". Ce simbolizează
Deep Purple a lansat al 23-lea album, cu un titlu „enigmatic”. Ce simbolizează

Legendara trupă rock Deep Purple a lansat al 23-lea album de studio, intitulat „Egal cu 1”.

Concertele anului 2023 în România. Când vor cânta Depeche Mode, Deep Purple, Iggy Pop sau Pantera
Concertele anului 2023 în România. Când vor cânta Depeche Mode, Deep Purple, Iggy Pop sau Pantera

Depeche Mode, Deep Purple, Robbie Williams, Sam Smith, Iggy Pop, Porcupine Tree, The Hollywood Vampires, Pantera, Bruce Dickinson, Boney M, Eros Ramazzotti sunt unele dintre cele mai mari nume ale muzicii mondiale care vor concerta în România.

 

„Titanii" de la Deep Purple revin cu un nou album. Data lansării
„Titanii” de la Deep Purple revin cu un nou album. Data lansării

Deep Purple, una dintre cele mai iubite trupe de rock din toate timpurile, revine cu un nou album.

Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare și Google, afectate
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare și Google, afectate

Mai multe site-uri web au fost indisponibile marţi din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce
Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce

Neînțelegeri în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor au avut probleme în ceea ce privește comunicarea publică pe acest subiect.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

