Una dintre cele mai vechi comori ale României, expusă la Palatul Culturii din Iași. "Simți energia de acum 350.000 de ani"

Stiri Sociale
27-10-2025 | 08:06
O comoară de acum 350.000 de ani, unică în România, este expusă la Iași. Vorbim despre singurul craniu de mamut de stepă descoperit vreodată în țara noastră. Piesa a fost restaurată și are acum un loc de onoare în Palatul Culturii.  

Mariana Apostoaie

Craniul de mamut a fost descoperit în anul 1956, la marginea satului Holboca, în apropiere de municipiul Iași. Rămășițele istorice au fost scoase la lumină de localnicii care extrăgeau lutul.

Senica Țurcanu, șef secție Muzeul de Istorie a Moldovei: ”Este un fragment de craniu, cu o defensă, cu colț întreg. El a fost decupat într-un bloc de pământ, este o fosilă de mamut trogontherii, este o specie de mamut care a trăit acum aproximativ 350.000 de ani și este singurul craniu de pe teritoriul României, singurul fragment dintr-un schelet de mamut din această specie care s-a păstrat. Craniul, mai ales, este unicat”.

Mamutul de stepă era un uriaș al erei glaciare, de peste 4 metri înălțime și o greutate de până la 10 tone.

A fost învăluit în nisip, în pământ, care s-a tasat, s-a tot tasat, a fost protejat”.

Craniul a fost restaurat, iar asta a durat o jumătate de an. Și colții mamutului au fost salvați. Cel întreg are 2 metri.

”Una dintre cele mai vechi comori ale Palatului și ale României”

Ăștia sunt dinții, în țară s-au mai descoperit, dar părți separate”.

Femeie: ”Am citit pe internet că la Palatul Culturii va fi expus un mamut și am zis să venim, să îl vedem. Și am zis să simțim energia ce a trăit acum 350.000 de ani aici. Am înțeles că e singurul din România, nu mai există așa ceva”.

Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii Iași: ”Una dintre cele mai vechi comori ale Palatului și ale României, putem spune, intră în vizionare la Palat, mamutul de la Palatul Culturii din Iași. Am reușit să îl aducem într-o stare frumoasă, într-o stare în care poate fi admirat, după mai bine de 350.000 de ani de când el și-a făcut apariția pe aceste meleaguri”.

Exponatul poate fi admirat în Holul de Onoare al Palatul Culturii din Iași.

iași, mamut, Palatul Culturii, unic

Dată publicare: 27-10-2025 07:55

