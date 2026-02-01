

Partenera edilului, în vârstă de 41 de ani, le-a spus polițiștilor că atât ea, cât și fiica ei de 20 de ani, au fost agresate de suspect.

Faptele ar fi avut loc într-o cabană a familiei și s-ar fi ajuns până în punctul în care presupusul agresor le-a amenințat pe cele două cu un pistol.

Sâmbătă, oamenii legii i-au percheziționat primarului cele două locuințe. Au fost însoțiți de o echipă de la ISU, care a verificat inclusiv un iaz din curte. Însă nici urmă de vreo armă.

Ancheta continuă, iar polițiștii spun că urmează să ia noi măsuri în acest caz.

