iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 martie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 martie 2026
Pentru mine, inovația are două forme valoroase: fie apariția unui produs complet nou, revoluționar, fie introducerea unei categorii de produse deja existente la un preț mult mai accesibil.
Project Zomboid este unul dintre cele mai complexe jocuri de supraviețuire. La prima vedere, grafica ne trimite prin anii '90, dar nu te lăsa păcălit de aspectul retro.
Sezonul 3 din Tătuțu aduce o premieră pentru România. Ultimul episod a fost filmat dintr-o singură bucată, timp de aproape o oră, fără opriri sau tăieturi.
Ministerul Finanțelor transmite că analiza Moody's confirmă faptul că România are o economie stabilă în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar şi de susţinere a investiţiilor.
Prețul carburanților nu mai este determinat doar de evoluția petrolului pe piețele internaționale. În România, o parte tot mai mare din prețul benzinei și motorinei este formată din taxe.