Individul și-ar mai fi agresat partenera și altă dată, spun surse din anchetă. Individul este arestat.

Pompierul este acuzat că în urmă cu două zile ar fi băut alcool iar apoi s-ar fi luat la ceartă cu soția. Amândoi erau acasă, în apartamentul lor din sectorul 6. Individul a devenit însă agresiv și ar fi început să își lovească soția.

Furios, a plecat apoi din locuință dar numai pentru a merge la două benzinării de unde a cumpărat benzină în canistre. S-ar fi întors acasă, a stropit-o pe femeie, şi a ameninţat-o că îi va da foc.

Femeia a reuşit să sune la 112. Poliţiştii de la secţia 21 au ajuns la locuinţa celor doi, iar femeia a fost transportată cu o ambulanţă la spitalul Universitar, pentru îngrijiri.

Potrivit unor surse din ancheta, nu este primul scandal dintre cei doi, dar victima nu a depus plângere.



Bărbatul a fost acuzat de violență domestică și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, de către judecătorii Tribunalului Militar București.



