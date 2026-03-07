Este momentul în care o tehnologie importantă devine disponibilă pentru mult mai mulți oameni.

Am pregătit o listă cu astfel de produse interesante, pe care le-am descoperit și filmat la CES: de la frigidere smart, exoschelet pentru ajutat la mers ori ridicat chestii grele, ba chiar și un aparat de curățat încălțări.

Acest televizor are o funcție numită AI Sound, cum altfel, care poate izola anumite sunete din sporturile preferate. Poți ridica volumul galeriei și să-l scazi pe cel al comentatorilor, ori invers.

Și da, ecrane avem și în frigider, măcar să arate bine cât e gol, nu-i așa? În acest scenariu, frigiderul este un hub pentru tot ce este smart în casă, dar și ajutor de bucătar. Același frigider se poate uita la clipuri de pe YouTube cu rețete și să extragă indicațiile, pas cu pas, pentru gătire. Și verifică și dacă avem ce trebuie. Sortează automat și produsele după data de expirare, ca să ne ajute și cu lista de cumpărături.

Și acum, revenind la produse pe care nu le-a cerut nimeni. Aceste căști sunt căști cât sunt purtate, normal, dar se pot transforma și în boxă portabilă. Și mai surprinzătoare este autonomia.

Tot în zona de căști, am descoperit o mulțime de modele care pot face traducerea instant din zeci de limbi. Ascultă, procesează și apoi îți recită în ureche, în limba maternă. Durează un pic configurarea ori setarea, dar depinzi și de un net rapid. Însă, când merge, e chiar uimitor cum dispare orice barieră lingvistică.

Aceeași companie vinde și ajutoare pentru picioare, gândite în special pentru cei care își doresc să ia munții la pas și nu au rezistența fizică necesară. Acest sistem poate fi folosit și de persoanele cu probleme de mobilitate.

În aceeași categorie de produs, am remarcat acest vehicul care poate urca ori coborî treptele. Șenilele din cauciuc sunt cele care se agață de trepte. Un astfel de vehicul este, din păcate, foarte scump, la peste 30.000 de dolari.

Tot la târg am găsit și prosopul smart, făcut de niște tineri din Croația. Are și un senzor NFC pentru deblocarea vestiarelor.

Vito Gergoric: „Acesta este biosenzorul nostru. Este prevăzut cu scai și este de unică folosință. După antrenament, îl dezlipești și îl poți folosi chiar pentru a șterge transpirația. Are un cip NFC integrat: doar apropii telefonul, iar aplicația noastră cu AI îți analizează datele despre electroliți, lactat și nivelul PH-ului. Pe baza acestor valori, îți spune dacă trebuie să bei mai multă apă, să te odihnești câteva zile sau să te antrenezi mai intens.”

Și tot la CES am văzut o idee fantastică: o mașină de spălat încălțări, cu program cu inteligență artificială.

Emily Chen: „Introduci pantofii, iar noi analizăm tipul de încălțăminte, materialul și mărimea acestora. Putem efectua o curățare profundă (deep clean) sau o curățare localizată. Pantofii se vor roti la 360 de grade pentru o acoperire completă.”

Produsul acesta va costa între 500 și 800 de dolari, când va fi lansat, prin mai. Are o mulțime de senzori ca să stea departe de obstacole. Această dronă costă 500 de dolari.