Potrivit anchetatorilor, victimele erau contactate prin aplicaţii de mesagerie şi li se solicita plata unei luni de chirie şi a unei luni de garanţie, după care primeau contracte fictive şi li se cereau date pentru deschiderea de portofele virtuale şi conturi de criptomonede. Unul dintre cei doi bănuiţi de infracţiuni a fost reţinut. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6.900 de euro şi 15.400 de lei.

Poliţia Capitalei informează că poliţiştii bucureşteni au făcut, joi, percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, într-un dosar penal de înşelăciune şi fals informatic.

Apartamente false, chirii sub prețul pieței

Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie 2025 - februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente în Capitală, la preţuri sub nivelul pieţei.

Acestea ar fi închiriat apartamente în regim hotelier, prin intermediul platformelor online, folosindu-se de alte identităţi, iar ulterior le-ar fi prezentat ca fiind disponibile pentru închiriere pe termen lung pe diverse site-uri de profil.

Potrivit sursei citate, persoanele vătămate erau contactate, în principal, prin aplicaţii de mesagerie, şi li se solicita plata unei luni de chirie şi a unei luni de garanţie. Sub pretextul întocmirii unor contracte electronice, bănuiţii ar fi solicitat şi fotografii ale actelor de identitate. Ulterior, victimele primeau contracte fictive şi li se solicitau date pentru deschiderea de portofele virtuale şi conturi de criptomonede, administrate de cei doi bănuiţi.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6.900 de euro şi 15.400 de lei.

Mandate de percheziție în București și Teleorman

Pentru administrarea probator, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5 au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţul Teleorman.

Persoanele bănuite au fost depistate şi conduse la audieri, una dintre acestea fiind reţinută pentru 24 de ore, urmând să fie dusă în faţa magistraţilor cu propunere legală

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru înşelăciune şi fals informatic.