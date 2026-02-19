Raed Arafat, după mesajul RO-Alert de la 4 dimineața: ”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”

Secretarul de stat Raed Arafat le-a cerut scuze românilor care au fost deranjați de mesajul RO-Alert, care a fost transmis în noaptea de 18 februarie, la 4 dimineața, pentru a anunța că au loc ninsori abundente.

Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful DSU spune că alerta a fost transmisă la acea ”oră limită” pentru că ”o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă”.

”Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, susține Raed Arafat.

Oficialul Ministerului de Interne mai subliniază faptul că nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, ”persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală”.

De asemenea, Arafat a anunțat că există ”demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații”

Mesajul complet al secretarului de stat Raed Arafat:

Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu.

Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație.

Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală.

Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS.

Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate.

Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu”.

Mesajul lui Arafat vine la scurt timp după ce paginile de socializare online ale Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) au fost criticate de unii utilizatori pentru faptul că a fost transmis un mesaj RO-Alert la 4 dimineața, care anunța o ninsoare.

”Ați făcut din RO alertul vieții jucăria voastră să faceți mișto de oameni. Nu vă mai ia nimeni în serios”, au fost reacțiile oamenilor nemulțumiți.

De asemenea, fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, în prezent deputat USR, a declarat că mesajul Ro-Alert legat de Codul Roșu de ninsori din București a fost ”o eroare”, deoarece, în opinia sa, ”faptul că ninge nu are cum să fie ceva care să pună viața în pericol”.

Aplicația care alertează, în timp real, când apare o urgență. Până ajunge ambulanța, cineva poate salva o viață

