Potrivit unui comunicat de presă al Palatului Victoria, întâlnirea a avut loc în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României, iar la întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Premierul Bolojan le-a transmis oficialilor de la Moody’s că proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului 2026.

”Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de îmbunătățire a colectării. Proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În ceea ce privește perspectivele economice, premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică. Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare.

De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investițiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial.

În ceea ce privește piața muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și pentru adaptarea învățământului superior la realitățile economice”, mai precizează Guvernul.

Stabilitatea și politicile predictibile sunt importante

Șeful Executivului le-a mai transmis reprezentanților Agenției internaționale de rating Moody’s că sunt importante ”stabilitatea și politicile predictibile, atât din perspectivă economică, cât și din cea a recâștigării încrederii cetățenilor în statul român”.

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat progresele făcute pentru digitalizarea administrației fiscale, fapt ce va conduce la îmbunătățirea colectării, precum și măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va promova.

”Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

De ce este important un deficit bugetar cât mai mic

În 2025, deficitul bugetar a fost de aproximativ 7,7% din PIB, adică 145 de miliarde de lei. Atât a cheltuit statul mai mult decât a încasat.

De asemenea, pentru prima dată după Revoluție, datoria statului român a depășit pragul de 60% din Produsul Intern Brut. Guvernele din ultimii ani au contribuit la asta, pentru că s-au împrumutat din ce în ce mai mult.

De creșterea datoriei guvernamentale sunt responsabili toți premierii care au fost în ultimii cinci ani. Cel mai mult țara s-a îndatorat în mandatul lui Marcel Ciolacu, și cel mai lung mandat, de aproape doi ani, cu aproximativ 288 de miliarde de lei. Dar și în mandatul lui Nicolae Ciucă, de un an și jumătate, cu 166,8 miliarde de lei.

Din păcate, ne împrumutăm și la cele mai mari dobânzi din Uniune, la concurență cu Ungaria, deși la noi au mai scăzut ușor în ultimele luni. Soluția pentru a ne împrumuta mai puţin şi la dobânzi mai mici este să scădem deficitul bugetar.