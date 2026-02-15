Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a discutat cu oficiali din landul Bavaria despre introducerea de cursuri în limba română în şcoli din regiune, pentru copiii comunităţii româneşti, dar şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE română împreună cu Institutul Limbii Române, începând cu acest an şcolar.

Potrivit unui comunicat de presă transmis duminică de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Oana Ţoiu, care participă în aceste zile la Conferinţa de Securitate de la Munchen, a avut o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene şi Internaţionale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei, precum şi o întâlnire, organizată la Consulatul General al României de la Munchen, cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din acest land, care numără aproximativ 300 de mii de persoane.

În întâlnirea cu comunitatea, ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat "densitatea istorică" a comunităţii, unde se întâlnesc nucleele saşilor şi şvabilor, memoria rezistenţei anticomuniste de la Europa Liberă şi noile valuri de profesionişti înalt calificaţi, menţionează comunicatul MAE.

Bavaria este ”motorul investițiilor germane în România”

"Am folosit prezenţa la Conferinţa de Securitate de la Munchen pentru a mă întâlni cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Bavaria la Consulatul General al României. Dacă ar fi să descriu într-o singură frază comunitatea de aici, aş spune că este una dintre cele mai complexe şi nuanţate de dincolo de graniţele ţării. Vorbim de aproximativ 300 de mii de români care reprezintă astăzi o parte esenţială din 'infrastructura umană' a prosperităţii bavareze. De la profesionişti în IT, medici şi ingineri, până la antreprenori şi lucrători în industriile auto, de construcţii sau agricolă, românii de aici produc valoare şi respect într-un land german unde se întâlnesc nucleele saşilor şi şvabilor, memoria rezistenţei anticomuniste de la Europa Liberă şi noile valuri de specialişti înalt calificaţi. Este un mix de generaţii şi biografii care formează o comunitate matură şi foarte exigentă", a scris ministrul Ţoiu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Ea a subliniat că "relaţia economică dintre România şi Bavaria a devenit una de o importanţă strategică majoră pentru că acest land este motorul investiţiilor germane în România - sute de companii cu capital bavarez activează pe piaţa românească iar schimburile comerciale bilaterale au atins un nivel istoric de aproximativ 8 miliarde de euro anual".

Cursurile de limba română vor fi introduse începând cu acest an școlar

"Am anunţat azi membrii comunităţii şi că am avut, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene şi Internaţionale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei. Am discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania începând cu acest an şcolar şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române care să permită copiilor români să-şi păstreze identitatea lingvistică", a adăugat Ţoiu.

Potrivit comunicatului MAE, în întâlnirea cu ministrul Eric Beisswenger s-a decis reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria pentru lună martie 2026, la Bucureşti, forum unde vor fi discutate investiţii comune şi soluţii concrete pentru protecţia drepturilor lucrătorilor.

De asemenea, tot la Munchen, ministrul Ţoiu a avut o întâlnire bilaterală cu Hendrik Wust, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, cu care a discutat despre comunitatea românească, dar şi despre atragerea de noi investiţii în România şi sprijinirea antreprenorilor români care creează valoare în Germania.