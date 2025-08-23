Momentul în care o polițistă a fost amenințată cu toporul de un bărbat, în Dolj. „Stai că trag”

Stiri actuale
23-08-2025 | 20:03
×
Codul embed a fost copiat

Intervenție tensionată surprinsă de camera de pe uniforma unei polițiste din Dolj. Agenta a reușit să aplaneze un conflict violent în trafic între trei bărbați care fuseseră implicați într-o tamponare.

autor
Gigi Ciuncanu

Unul dintre ei avea un topor cu care a amenințat-o și pe polițistă.

Polițistă: „Vă rog frumos, să vorbim pe rând!”.

Șofer: „Era să intre în mine în curbă”.

Polițistă: „Opriți-vă! Stai, că trag! Stai! Stai că trag, am zis! Lasă toporul jos! Lasă-l jos, lasă-l jos am zis!”.

Citește și
ultraj onesti
Polițistă rănită grav de un bărbat în Onești, care l-a mușcat și pe colegul ei. Agresorul a fost eliberat. Imagini șocante

Agenta era în trecere când i-a văzut pe cei trei și a oprit. Pentru că aceștia nu s-au conformat somațiilor a tras un foc de avertisment și a cerut întăriri.

Individul violent a ajuns după gratii, iar ceilalți doi sunt cercetați sub control judiciar.

Sursa: Pro TV

Etichete: scandal, dolj, politista,

Dată publicare: 23-08-2025 18:51

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
O polițistă de la Penitenciarul Rahova a fost prinsă drogată la volan și internată la Spitalul Obregia
Stiri actuale
O polițistă de la Penitenciarul Rahova a fost prinsă drogată la volan și internată la Spitalul Obregia

O angajată a Penitenciarului Rahova a fost prinsă la volan, în București, sub influența unor substanțe interzise. Femeia în vârstă de 30 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor și a gonit prin centrul Capitalei, cu un echipaj pe urme.

Polițistă rănită grav de un bărbat în Onești, care l-a mușcat și pe colegul ei. Agresorul a fost eliberat. Imagini șocante
Stiri actuale
Polițistă rănită grav de un bărbat în Onești, care l-a mușcat și pe colegul ei. Agresorul a fost eliberat. Imagini șocante

Scene brutale în județul Bacău. Doi polițiști au fost răniți într-o intervenție în Onești. O tânără agentă a fost lovită grav la cap de un bărbat violent, iar colegul ei a fost mușcat de mână. 

Polițistă din Pitești, surprinsă de camere aruncând o petardă în curtea unor oameni. Pedeapsa pe care a primit-o
Stiri actuale
Polițistă din Pitești, surprinsă de camere aruncând o petardă în curtea unor oameni. Pedeapsa pe care a primit-o

O polițistă de 27 de ani din Pitești a fost surprinsă de camerele de supraveghere, noaptea, în timp ce aprindea o petardă și o arunca spre curtea unor oameni.

O polițistă de 23 de ani a murit în drum spre casă. Mașina condusă de Beatrice a fost spulberată pe șosea
Stiri actuale
O polițistă de 23 de ani a murit în drum spre casă. Mașina condusă de Beatrice a fost spulberată pe șosea

O poliţistă în vârstă de 23 de ani a murit într-un accident de circulație produs în Suceava. Tânăra, aflată în timpul liber conducea mașina personală, care a fost lovită de un autoturism care a pătruns pe contrasens.

Momentul în care o polițistă intră pe geamul unei mașini în mers pentru a frâna, după ce șoferul a intrat în comă la volan
Stiri externe
Momentul în care o polițistă intră pe geamul unei mașini în mers pentru a frâna, după ce șoferul a intrat în comă la volan

O polițistă din statul american Michigan este considerată eroină, după o misiune de salvare ca-n filme.

Recomandări
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie
Stiri Educatie
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12