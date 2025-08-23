Momentul în care o polițistă a fost amenințată cu toporul de un bărbat, în Dolj. „Stai că trag”

Intervenție tensionată surprinsă de camera de pe uniforma unei polițiste din Dolj. Agenta a reușit să aplaneze un conflict violent în trafic între trei bărbați care fuseseră implicați într-o tamponare.

Unul dintre ei avea un topor cu care a amenințat-o și pe polițistă.

Polițistă: „Vă rog frumos, să vorbim pe rând!”.

Șofer: „Era să intre în mine în curbă”.

Polițistă: „Opriți-vă! Stai, că trag! Stai! Stai că trag, am zis! Lasă toporul jos! Lasă-l jos, lasă-l jos am zis!”.

Agenta era în trecere când i-a văzut pe cei trei și a oprit. Pentru că aceștia nu s-au conformat somațiilor a tras un foc de avertisment și a cerut întăriri.

Individul violent a ajuns după gratii, iar ceilalți doi sunt cercetați sub control judiciar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













