Un bărbat din Maramureș a câștigat un premiu important la Loto 6/49 cu o variantă simplă. E jucător fidel de 50 de ani

04-11-2025 | 18:30
castigator loterie

Loteria Română anunță că un bărbat din Maramureș a câștigat suma de 63.386 lei (12.600 euro) cu o variantă simplă la Loto 6/49.

Stirileprotv

Dumitru Stetco din Borșa, județul Maramureș, este un jucător fidel al Loteriei Române de aproape 50 de ani.

El a completat o variantă simplă la Loto 6/49, cu numere alese la întâmplare, așa cum face de obicei și a câștigat un premiu de categoria a II-a în valoare de 63.386,58 lei, arată Loteria.

Mare parte din premiu îl va dărui copiilor, a precizat bărbatul.

Sursa: StirilePROTV

