Organizatori sunt militari din Forțele pentru Operații Speciale, care au amenajat la baza pârtiei Bradul un mic teren de atrenament, asemănător cu cel al trupelor comando.

Timp de două zile, peste 200 de civili iau startul la probe extrem de dificile, supravegheate de soldați din trupele de elită ale Armatei Române.

Winter BootCamp Challenge îi provoacă pe civili să intre pe terenul de antrenament al trupelor comando. Au de trecut probe de forță, anduranță și precizie.

Cristina Buțoiu are 39 de ani și doi copii. După 3 ore de schi a decis că mai are resurse și pentru competiția pregătită de cei mai duri dintre militarii noștri. Tracțiunile, flotările și abdomenele, câte 50, le-a trecut cu ușurință.

Nici proba de anduranță - cu cărat de greutăți și deplasare târâș - nu i-au pus probleme. Mărturiseste că e instructor de pilates, așa se explică forma ei fizică de invidiat.

”Cristina Buțoiu, concurentă: Sport fac, da, în fiecare zi, îmi place, mă caracterizează.

Reporter: Ce a fost cel mai dificil?

Cristina Buțoiu: Cauciucul! Pentru că e foarte greu și după 3 ore de schi mă simt obosită, dar, oricum, e o provocare”.

Ultima probă, cea de precizie, a fost trasul la țintă. Profesoara de pilates a scos și aici un punctaj bun, chiar dacă a fost pentru prima dată când a ținut o armă în mână.

”E foarte greu, necesită ceva efort. Nici nu mai pot vorbi”

”-În momentul în care și-a dat seama că bilele se duc în țintă a terminat tot ce are de tras!

- Ar fi un bun militar comando?

- Cu antrenament, oricine e foarte bun!”.

De pe margine, spectatorii i-au privit cu admirație pe cei care au avut curaj să intre în luptă.

”- Dumneavoastră v-ar plăcea?

-Da, mi-ar plăcea mult... Într-o altă viață!”.

La competiție s-au înscris peste 240 de concurenți, dornici să își testeze limitele și să intre în pielea unui soldat comando aflat la antrenament.

”E foarte greu, necesită ceva efort. Nici nu mai poti vorbi! Mai ales dacă vrei să faci într-un timp scurt, necesită să fii antrenat”.

Tunde Bokor, concurentă: ”Nu știam că există această competiție, eram la o plimbare și am văzut că se întâmpla ceva foarte activ și dinamic aici și am sărit repede că și eu vreau. Am înțeles că am făcut al doilea cel mai bun scor dintre fete, mi-a plăcut foarte mult, a fost o provocare foarte interesantă”.

Concursul Winter BootCamp Challange este organizat de Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Vlădeni.