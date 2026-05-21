Toate au fost comandate online din Ungaria și aduse de curieri în colete mascate, nu printr-un armurier autorizat. Este vorba de puști, pistoale neletale, unele supuse autorizării, sau arbalete ce costă între 1.000 și 4.000 de lei.

Anchetatorii spun că suspecții susțin că au vrut o armă pentru autoapărare. Dar niciunul nu a făcut demersuri pentru a se autoriza și a o deține legal.

Un bărbat a fost adus la audieri, după ce, la perchezițiile din casa lui, oamenii legii au găsit muniție letală.

În acest caz se fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.