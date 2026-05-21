În timp ce localnicii sunt tot mai îngrijorați, autoritățile susțin că au nevoie de bani pentru a începe lucrările.

În comuna Lopătari din județul Buzău, problemele au apărut treptat, iar terenul pe care se află și cimitirul a devenit tot mai instabil. Și clopotnița veche s-a înclinat.

Localnicii, speriați de alunecările de teren

Corespondent Știrile PRO TV: „Primele morminte din cimitirul vechi de 200 de ani sunt chiar aici, în buza dealului, deal care mai este ținut numai de pietrele pe care fiecare ploaie mai abundentă riscă să le desprindă."

Oamenii care locuiesc în vecinătatea cimitirului spun că trăiesc cu frică. Zidul din piatră a fost ridicat de localnici în urmă cu mulți ani, însă e tot mai șubred.

Femeie: „Pleacă mormintele, că sunt acolo bolțile cu morți băgați acolo. Și cade."

Tânăr: „Chiar e periculos, cum să nu fie? Și pentru oameni, pentru trecători, și pentru cimitir."

Autoritățile spun că au proiect, dar nu și bani pentru lucrări

Ploile din această primăvară au adâncit crăpăturile de pe alei, iar o posibilă deplasare mai mare a pământului dă fiori localnicilor. În tot acest timp, autoritățile susțin că au deja un proiect, dar nu au buget. În total ar avea nevoie de 1,5 milioane de lei.

Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari: „E ca o bombă cu ceas, pentru că riscăm ca, în perioada următoare, dacă mai sunt precipitații cum a fost, să plece tot acest zid și să se întâmple chiar o tragedie în zonă, la noi, aici. Avem nevoie de aproximativ un milion și jumătate de lei."

Localnic: „Fuge dealul, vine în vale. Vine peste noi, încoa'. Cu tot cu morți."

Localnic: „Vin în drum. Se blochează drumul, se blochează tot."

Proiectul de consolidare a fost trimis la prefectura și la consiliul județean Buzău, dar și la Compania Națională de Investiții și la Guvern.