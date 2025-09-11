Tranzacție de miliarde de euro. Cel mai mare producător de medicamente din România își schimbă proprietarul

Americanii de la GTCR, firmă de private equity cu active de 50 de miliarde de dolari, au preluat grupul farmaceutic ceh Zentiva, care este și cel mai mare producător de medicamente din România.

Grupul farmaceutic ceh Zentiva, lider pe piața medicamentelor generice în România, va fi preluat de firma americană de private equity GTCR, în schimbul a 4,1 miliarde de euro, scrie Profit, care citează Financial Times.

GTCR, cu sediul la Chicago, a semnat un acord pentru achiziția Zentiva de la fondul american de investiții Advent International, tranzacția urmând să fie anunțată oficial zilele acestea, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Zentiva este unul dintre cei mai importanți producători de medicamente generice din Europa, având unități de producție în Praga, București și Ankleshwar și circa 5000 de angajați, dintre care peste 1.000 în România.

Active de 50 de miliarde de dolari

Subsidiara din România reunește companiile Zentiva SA, Labormed-Pharma S.A. și Labormed Pharma Trading SRL (fosta Alvogen România SRL).

Fondată în 1980, firma de private equity GTCR a investit până acum peste 30 miliarde de dolari în circa 300 de companii. În prezent, firma gestionează active de aproximativ 50 de miliarde de dolari.

